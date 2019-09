Tinc koopt windpark Kroningswind in Nederland

In juli heeft Tinc het investeringsengagement aan het portefeuillebedrijf GlasDraad verhoogd met 20 miljoen euro. Dat geld dient voor de aanleg van bijkomende glasvezelnetwerken in Nederland. GlasDraad wil bewoners en ondernemers in de buitengebieden toegang geven tot supersnel glasvezelnetwerk.

Tinc maakte beide investeringen bekend in de marge van de jaarresultaten. De infrastructuurspeler realiseerde in het boekjaar 2018/2019 een nettowinst van 20,3 miljoen euro, of 0,74 euro per aandeel. Dat is 4,8 procent meer dan vorig jaar. De waarde van de portefeuille - 18 participaties in België, Nederland en Ierland - was eind juni goed voor 267,1 miljoen euro, 9,7 procent meer dan eind juni 2018. In die periode stopte Tinc 15 miljoen euro toe aan Storm Vlaanderen (windparken) en 20 miljoen euro aan het vakantiepark De Haan. Louter op basis van de uitstaande investeringstoezeggingen, heeft Tinc op termijn zicht op een portefeuille van 370 miljoen euro.