Toerismeaandelen gaan zwetend zomervakantie in

Voor de toerismesector zijn het stresserende tijden. Thomas Cook staat op kapseizen, Ryanair kiest voor de korte pijn met een prijzenoorlog. Vooral in Europa oogt het plaatje stormachtig, zelfs voor de robuuste cruises.

Waardeloos. Dat is het oordeel van de Citigroup-analisten over het aandeel Thomas Cook. De 178 jaar oude Britse touroperator maakte vorige week een halfjaarverlies van 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro) bekend en zag zijn schuldenberg aanzwellen tot 1,2 miljard pond. De zomerboekingen vielen met 12 procent terug. De onrust over het bedrijf kan nog meer klanten afschrikken en een neerwaartse spiraal ontketenen. Het aandeel halveerde sinds begin mei.

De crisis bij Thomas Cook deed hier en daar vragen rijzen over de houdbaarheid van diens geïntegreerde model waarbij eigen agentschappen eigen vliegtuigen en hotels vullen. Zijn de veronderstelde schaalvoordelen en efficiëntie nog iets waard in een tijd waarin consumenten - de jongeren op kop - pakketreizen links laten liggen en liever hun eigen reis online in elkaar knutselen via platformen als Booking.com, Airbnb en sites die de goedkoopste vliegtickets voor hen opsporen?

Aandelenanalist Nathalie Bally, die voor KBC Asset Management de toerismesector opvolgt, erkent dat de groeiende online concurrentie van spelers als Booking.com en Expedia de marges van de touroperators onder druk zet. Terwijl bedrijven als Thomas Cook moeten investeren in een fysiek kantorennet en eigen hotels en vliegtuigen verdienen onlinespelers commissies door louter als tussenpersoon op te treden, met marketing en IT als grootste investeringsposten.

Ook budgetvliegers zoals Ryanair en EasyJet hakken er stevig in. En dan hopen luchtvaartmaatschappijen nog een graantje mee te pikken door vaker hotelopties aan te bieden bij onelineboekingen.

Toch gelooft Bally dat Thomas Cook in belangrijke mate een bedrijfsspecifiek probleem heeft. Meer bepaald een balans die dreigt te bezwijken onder hoge - en dure - schulden, met alle liquiditeitsproblemen van dien. Thomas Cook heeft alvast zijn luchtvaartdivisie te koop gezet en hoopt met een nieuwe kredietfaciliteit het lastige winterseizoen te overbruggen.

Hete zomer

Maar er is ook een cruciaal verschil met het businessmodel van die andere grote touroperator, TUI. ‘Thomas Cook haalt 100 procent van zijn omzet uit touroperating en luchtvaart’, zegt Bally. ‘TUI heeft meer eigen hotels in beheer en eigen cruiseschepen, twee activiteiten die minder onder druk staan. Het is dus meer gediversifieerd en beter geïntegreerd, waarbij alle diensten beter op elkaar aansluiten. Al ziet de markt dat niet zo, want het TUI-aandeel werd mee afgestraft met Thomas Cook.’ TUI heeft ook een veel lagere schuldgraad, wat ruimte creëert voor verdere investeringen.

Voor Thomas Cook lijkt het een perfecte storm, met een hete zomer vorig jaar die veel Britse klanten thuishield en de brexit-onzekerheid die op het gemoed weegt. En dan probeert de groep nog een luchtvaartdivisie te verkopen in een Europese markt die lijdt onder overcapaciteit en een slabakkende vraag. ‘Het is moeilijk te verklaren waarom de passagiersgroei in de Europese luchtvaart dit jaar zowat is stilgevallen’, zegt luchtvaartanalist Alex Martens van KBC Asset Management. ‘Mogelijk weegt de economische en politieke onzekerheid op het consumentenvertrouwen, zowel in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland als Italië.’

TUI werd mee afgestraft met Thomas Cook, terwijl het meer eigen hotels en cruises heeft, beter geïntegreerd is en lagere schulden heeft. Nathalie Bally aandelenanalist KBC Asset Management

Tegelijk komt er extra capaciteit bij, in het eerste kwartaal 4,5 procent voor intra-Europees luchtverkeer. ‘Een kleinere vraag en een grotere capaciteit vertalen zich in een lagere vliegtuigbezetting, wat meteen een grote impact op de winst heeft. Ook omdat budgetvliegers agressief capaciteit blijven toevoegen’, aldus Martens. Ryanair-topman Michael O’Leary maakte deze week de achterliggende strategie duidelijk: ‘pijnlijke’ prijsverlagingen om de eigen vliegtuigen te vullen en de gehavende concurrentie uit de markt te duwen, waarna de capaciteit als vanzelf weer zal krimpen.

Op korte termijn snijdt Ryanair daarmee in zijn eigen vel. In de twaalf maanden tot eind maart daalde de winst voor belastingen met 30 procent, al speelden de hogere brandstofkosten mee. Martens wijst erop dat ook CO2-uitstootrechten een groeiende maatschappij als Ryanair pijn doen, omdat die rechten alleen op de capaciteitsgroei sinds 2015 van toepassing zijn. ‘Voor Ryanair betekent dat alleen al dit jaar een factuur van 100 miljoen euro.’

Martens heeft een verkoopadvies voor de Ierse maatschappij en mijdt ook andere budgetvliegers. ‘Ryanairs winstgroei staat de komende twee jaar onder druk, terwijl het aandeel al niet goedkoop is.’

Bally is dan weer positief over de cruisemaatschappijen, met Carnival, Royal Caribbean en Norwegian als bekendste groepen. ‘Ze zijn vrij goedkoop gewaardeerd, terwijl hun groei aantrekkelijk blijft. De vraag is enorm gestegen de jongste jaren. Ook de cruciale ‘net yield’ - de totale opbrengst per passagier - blijft in stijgende lijn. De maatschappijen proberen de passagiersuitgaven aan boord nog verder op te krikken.’

Amerikaanse hotels

In Europa is de capaciteitsgroei het grootst, en net in die regio staan TUI en Carnival relatief sterker. Ook Carnival ontsnapte niet aan een oplawaai op de beurs. In maart dook het aandeel 10 procent lager na een winstwaarschuwing. Nochtans hielden de boekingen en prijzen goed stand tijdens het jaarbegin ondanks de economische onzekerheid.

Naast wisselkoerseffecten speelt vooral de hogere brandstofprijs Carnival parten. Al slagen cruisemaatschappijen er volgens Bally doorgaans in duurdere brandstof deels door te rekenen aan de consument. De meeste spelers zijn ook voorbereid op de IMO-verplichting om vanaf 2020 de zwaveluitstoot te verminderen, aldus Bally, voor wie Carnival een ‘buy’ is.

De hotelsector piekt volgens de analiste stilaan, zeker in de VS. ‘Daar zijn we laat in de cyclus. De gemiddelde omzet per kamer stijgt nog, maar trager. De sector is ook sterk gecorreleerd met de economische groei, die onzekerder wordt. In Europa is er wat meer opwaarts omzetpotentieel, maar is de economische onzekerheid ook groter. Ik zou voorzichtig zijn met hotelaandelen.’

Resten nog de platformen als Booking.com die alles door elkaar schudden. ‘Het aandeel van de online boekingen zal nog stijgen. De winstcijfers van Booking.com staan wel onder druk door investeringen in een alternatief accommodatie-aanbod zoals dat van Airbnb en door marketinguitgaven, zowel voor groei in de VS als om consumenten direct naar de eigen site te leiden in plaats van via Google te passeren.’