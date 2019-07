'Tokio' haalt EVS uit het slop

Ook al noemen de Luikenaars Tokio angstvallig niet in hun persbericht, de Olympische Spelen van 2020 geven het kwakkelende aandeel van de beeldvormingsgroep nu al een boost.

'Een wereldwijd multisportevenement dat in 2020 plaatsvindt in Azië'. Je moet geen helderziende zijn om te raden voor welk belangrijk evenement EVS dinsdagavond een contract aankondigde met de televisiemaatschappij die gastheer is.

Guy Sips, analist bij KBC Securities, merkt op dat de Luikse beeldserverspecialist waarschijnlijk door de regels het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de naam niet mag vermelden. Maar: 'Als zij de naam niet mogen noemen, doen wij het wel: Tokio 2020'.

De Japanse hoofdstad organiseert volgend jaar de Olympische zomerspelen, samen met het wereldkampioenschap voetbal het belangrijkste sportevenement ter wereld. Het contract jaagt de koers van EVS woensdag ruim 8 procent hoger naar 21,65 euro.

Zo'n evenementen zijn traditioneel big business voor EVS, dat met zijn beeldservers al jaren de apparatuur levert waarmee televisiemaatschappijen over heel de wereld hun thuispubliek alle cruciale prestaties vanuit elke mogelijke invalshoek kunnen coveren. Concreet mogen de Luikenaars een centrale mediaserver leveren die direct toegang verschaft tot 'duizenden uren beeldmateriaal' waarmee de productieteams op verschillende locaties aan de slag kunnen.

Volgend jaar is er met het Europees kampioenschap voetbal overigens nog een event waar EVS potentieel garen bij kan spinnen. Tot is voorzichtigheid geboden: over boekjaar 2018 keek de groep voor het eerst sinds de beursgang in 1998 tegen een omzetkrimp aan tijdens een even en dus - met WK voetbal in Rusland en Olympische winterspelen in Zuid-Korea - 'zeer sportief' jaar.

Videorefs

Het probleem is dat de televisiewereld in crisis zit, nu steeds meer klanten 'de kabel doorknippen' en zelfs voor sportzenders niet langer bereid zijn een duur abonnement voor kabeltelevisie te betalen. In reactie zetten veel televisiegroepen het mes in hun investeringsbudget voor de jongste technologische snufjes. De voorrang gaat nu naar investeringen in een eigen 'streaming' platform.

Interim-CEO Pierre de Muelenaere belooft aandeelhouders niet snel beterschap. In de mediasector zullen de besparingen niet gauw voorbij zijn en nieuwe producten - zoals de videoreftool Xeebra - hebben tijd nodig om een kritische massa te bereiken.

Maar in afwachting dat de groeimotor weer aanslaat, belooft EVS wel al zeker tot 2022 een stevig dividend van 1 euro. Bij de huidige beurskoers vertaalt zich dat in een rendement van bruto 4,6 procent, stevig in een tijd waar steeds meer obligaties nul of minder dan nul renderen.

Sips hanteert voor EVS een 'bijkopen'-advies en koersdoel van 26 euro. Het aandeel noteert tegen 15 keer de verwachte winst voor 2019. De huidige ondernemingswaarde - die door de nettocash op de balans kleiner is dan de beurswaarde - beloopt nauwelijks 7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda).