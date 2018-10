TomTom racet hoger na overnamegeruchten

Vogens de gespecialiseerde website TMT Finance zouden verschillende partijen interesse hebben om TomTom over te nemen. Beleggers sturen het aandeel ruim 14 procent hoger.

Het navigatiebedrijf TomTom koerst fors hoger. TMT Finance, een website gespecialiseerd in telecom, berichtte vrijdagavond dat verschillende partijen geïnteresseerd zijn om TomTom in zijn geheel over te nemen. Mogelijke overnemers zijn volgens TMT Audi, Daimler en het door BMW gesteunde Here Technologies maar ook sectorgenoot Trimble en Apple. Het bedrijf zou gewaardeerd worden op 2 tot 2,5 miljard euro.

De interesse komt er nadat TomTom de Telematics-divisie in het uitstalraam plaatste. De divisie ontwikkelt en verkoopt voertuigvolgsystemen om het (vracht)wagenpark van bedrijven te monitoren en onderhouds- en brandstofkosten te optimaliseren en is tevens de meest winstgevende divisie van TomTom. Volgens TMT zou deze zet de belangstelling bij mogelijke overnemers hebben aangewakkerd.

Marc Zwartsenburg en Marc Hesselink, analisten bij ING, vinden een overname door Audi, BMW of Here onwaarschijnlijk. Volgens hen zou zo'n deal moeilijkheden geven bij concurrentiewaakhonden. Een overname door Apple lijkt in dat opzicht realistischer. Apple is een belangrijke klant van TomTom en een andere hoofdaandeelhouder bij het navigatiebedrijf kan een risico vormen voor de Amerikanen.

De waardering van 2 tot 2,5 miljard euro biedt een premie van 28 tot 59 procent bovenop de slotkoers van gisteren. Geen overdreven som, vinden de analisten. Zo'n bod zou in lijn liggen met de waardering van de sectorgenoot Here die in 2015 werd overgenomen. Het Finse Nokia ving er 2,55 miljard euro voor.

Hesselink en Zwartsenburg wijzen erop dat de oprichters van TomTom (inclusief CEO Harold Goddijn) akkoord moeten gaan met een overname. Ze bezitten samen nog altijd 44 procent van de aandelen.