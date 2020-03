Topman Quest for Growth: ‘We hebben vorige week bijgekocht'

De Leuvense investeringsmaatschappij Quest for Growth heeft van de verkoopgolf vorige week gebruikgemaakt om beursgenoteerde aandelen bij te kopen. Dat zegt Yves Vaneerdewegh, al 15 jaar de chef van de portefeuille beursgenoteerde aandelen van de privak, in onze CEO Talks.

Quest for Growth is een privak. Wat houdt dat in, en belemmert dat wettelijke statuut de werking niet?

Yves Vaneerdewegh: 'Een privak is een investeringsmaatschappij die minstens 25 procent van zijn vermogen moet beleggen in niet-genoteerde ondernemingen, en daarnaast minstens 70 procent in ofwel nog andere niet-genoteerde bedrijven ofwel in beursgenoteerde smallcaps, bedrijven met een beurswaarde van minder dan 1,5 miljard euro. Daartegenover staat het voordeel dat de dividenden die we uitkeren en die voortkomen uit gerealiseerde meerwaarden vrijgesteld zijn van roerende voorheffing.'

‘De restrictiefste limiet van het statuut is de 70 procentgrens. Daardoor zijn we vooral verplicht in kleinere bedrijven te investeren. We hebben niet de mogelijkheid veel in grote ondernemingen te beleggen. Daarnaast hebben we de verplichting 80 procent van onze winst uit te keren. Dat belemmert ons om groter te worden.’



Als investeringsmaatschappij surft u deels mee op het ritme van de markt. Wat is de impact van de coronacorrectie op uw portefeuille?



Vaneerdewegh: ‘Die doet de beursindexen dalen, ook onze portefeuille. Onze intrinsieke waarde is in februari met 5,4 procent gezakt tot 7,64 euro per aandeel.’



QUEST FOR GROWTH

Beurswaarde: 95 miljoen euro.

Nettowinst 2019: 16,7 miljoen euro (1 euro per aandeel).

Intrinsieke waarde: 7,64 euro per aandeel Korting: 26 procent. Investeert in genoteerde bedrijven als TKH Group, Nedap, Umicore, Kingspan, Jensen, Akka Technologies, CFE en Melexis. Ruim 26 procent zit in niet-genoteerde bedrijven.



Hebt u in het recente woelige beursklimaat aandelen bijgekocht, of net verkocht?



Vaneerdewegh: ‘We hebben bijgekocht. In de laatste week van februari hebben we netto voor 1 miljoen euro aangekocht in onze genoteerde portefeuille. We kochten onder meer aandelen bij van fotogroep Cewe Stiftung, de Nederlandse beveiliger Nedap en de materialengroep Umicore. Vorige maand namen we ook voor het eerst een belang in de Italiaanse maker van luidsprekers B&C Speakers en het Duitse Stratec Biomedical.’

‘Maar we passen onze strategie niet aan op basis van externe elementen. We zoeken continu naar opportuniteiten, zowel genoteerde als niet genoteerde aandelen. Bij die laatste tak gaat het om langdurige processen. We zijn met enkele dossiers bezig. De komende dagen of weken kunnen we wellicht een nieuwe investering aankondigen in onze niet-genoteerde portefeuille.’

Dividend

Quest keert al twee jaar geen dividend uit. Wanneer zit een nieuwe coupon eraan te komen?



Als we ons overgedragen verlies van 10 miljoen euro wegwerken, kunnen we weer een dividend betalen. Yves Vaneerdewegh Beheerder Quest for Growth

Vaneerdewegh: ‘Om een dividend te mogen uitkeren, moeten we eerst onze overgedragen verliezen uit het verleden wegwerken. Eind 2019 stond nog een overgedragen verlies van 10 miljoen euro in

onze boeken. Dat moeten we eerst goedmaken. Als we een winst daarboven realiseren, kunnen we weer een dividend betalen. Onze portefeuille is ongeveer 130 miljoen euro waard. In een goede markt is een stijging van 10 miljoen niet onoverkomelijk, maar door de onzekerheid kan ik daar per definitie geen voorspelling over geven.’



Zal Quest opnieuw een keuzedividend mogelijk maken?



Vaneerdewegh: ‘Vroeger hadden we die mogelijkheid niet, maar sinds de laatste wijziging van de privakwetgeving in 2016 wel. We hebben bij onze jongste couponuitkering de aandeelhouders de optie gegeven voor cash of voor een dividend in aandelen te kiezen. Er is nog niets beslist, maar die keuze maakt opnieuw een goede kans. Een dividend in aandelen is interessant voor beleggers, die zo in Quest for Growth kunnen blijven investeren. En het is interessant voor ons, omdat onze portefeuille kan blijven groeien als we het geld in de vennootschap houden.’

Kosten

In het verleden kreeg Quest for Growth vaak kritiek over de hoge kosten. Is dat euvel opgelost?



Vaneerdewegh: ‘De Capricorn-groep doet het beheer voor Quest for Growth, dat zelf geen personeel heeft. De beheerskosten bedragen 1 procent van het kapitaal. Die vergoeding wordt vastgelegd op basis van een uitvoerig proces met een externe expert. Daaruit blijkt dat ze marktconform is, gelijkaardig met wat andere beheerders toepassen. De kosten zijn bovendien lager dan in het verleden. De vraag achtervolgt ons, maar de jongste jaren hebben we een correcte kostenstructuur.’



Capricorn, de groep gesticht door de durfkapitaalspecialist Jos Peeters, doet niet alleen het beheer maar levert ook fondsen voor Quest for Growth. Is dat een gezonde situatie?



Vaneerdewegh: ‘Het heeft veel voordelen. Sinds 2012 hebben we onze strategie om te beleggen in niet genoteerde bedrijven aangepast. Voor dat deel hebben we toen beslist hoofdzakelijk te beleggen in Capricorn-fondsen. Daardoor kunnen we meteen grotere bedragen investeren en grotere participaties nemen in die ondernemingen. Bij Capricorn zit bovendien de nodige expertise. Een tiental beleggingsmanagers investeert er alleen in private equity.’

CEO Talks Yves Vaneerdewegh





Korting

Quest noteert met een hardnekkig hoge korting boven 25 procent, soms zelfs tot 30 procent. Wat kunt u daaraan doen?



Vaneerdewegh: ‘De korting evolueert in de tijd. Ze hangt onder meer af van de beleggersinteresse. Onze korting is lager is als we in de buurt zitten van grote dividenduitkeringen. De korting kan zakken door een goede trackrecord op te bouwen, en op die manier meer beleggers aan te trekken. We proberen ook onze communicatie en transparantie op een hoog peil te houden.’



Wat vindt u de meest onderschatte aandelen in de portefeuille?



Vaneerdewegh: ‘We geven geen tips voor specifieke aandelen. We zijn een gediversifieerde belegger, waarin verschillende bedrijven een bijdrage kunnen leveren. Uit onze portefeuillesamenstelling is wel duidelijk wat onze grootste overtuigingen zijn op dit moment (Eind februari waren de grootste participaties de fotospecialist CeWe, de Duitse maker van isolatiematerialen Steico en het Franse IT-healthcarebedrijf Parmagest Interactive, red.).

