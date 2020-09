Topman Texaf waarschuwt Congolese president

Texaf, de Belgische holding met Congolese activiteiten, heeft een goed eerste halfjaar achter de rug, maar maakt zich zorgen over het verslechterende bedrijfsklimaat in het Afrikaanse land.

Texaf, ooit uitbater van textielfabrieken, is tegenwoordig op drie fronten actief in Congo: het ontwikkelt en verhuurt er kwalitatief residentieel vastgoed, baat de steengroeve Carrigrès uit en is recent ook gestart met een digitale campus en het ondersteunen van Congolese technologiebedrijven.

De groep kent geregeld veiligheidsproblemen met haar eigendommen. Op de algemene vergadering gaf voorzitter Philippe Croonenberghs te kennen dat de toestand was verbeterd. Toch komt het onderwerp weer uitdrukkelijk ter sprake in het persbericht over de halfjaarcijfers.

Texaf zegt zich zorgen te maken over ‘de verslechtering van het ondernemingsklimaat en van de juridische zekerheden op eigendommen’ in Congo. CEO Jean-Philippe Waterschoot had daarover een onderhoud met president Félix Tshisekedi.

Corona

Op de algemene vergadering van mei was al duidelijk dat Texaf relatief weinig last heeft (gehad) van de coronacrisis. Die sloeg in Congo veel minder hard toe dan in Europa, wat mogelijk met de jonge bevolking te maken heeft.

Texaf verhuurt in Kinshasa zowel woningen, industriële gebouwen als kantoren. De huurinkomsten stegen in de eerste zes maanden met 3 procent tot 9,8 miljoen euro. De toename is voor de helft te danken aan zes nieuwe villa’s in het project ‘Bois Nobles’ die sinds mei vorig jaar worden verhuurd.

Positief is ook dat de steengroeve Carrigrès weer beter draait. De omzet stegen met 18 procent dankzij 10 procent hogere verkopen en betere prijzen. Carrigrès kon hierdoor weer een positief recurrent bedrijfsresultaat voorleggen.

De digitale activiteiten zitten nog in de opstartfase en blijven voorlopig verlieslatend. Texaf heeft een belang van 1 miljoen euro in het fonds Partech Africa, dat in jonge technologiebedrijven investeert, en opende eind januari de Texaf Digital Campus in Kinshasa. Daar krijgen ondernemers en geïnteresseerde cursisten die zich willen bekwamen in de digitale economie een opleiding.

Minder winst

Texaf realiseerde over de eerste zes maanden een 4 procent hogere omzet van net geen 11 miljoen euro. De recurrente bedrijfswinst van de groep steeg met 8 procent tot 4,5 miljoen euro.

Netto houdt Texaf 3,15 miljoen euro winst over, wat minder is dan een jaar eerder (4,15 miljoen); Dat is te wijten aan een verhoging van de uitgestelde belastingen. Een jaar eerder konden deze voorzieningen net worden teruggenomen.

Huurleegstand

Voor het tweede halfjaar verwacht Texaf voor Carrigrès vergelijkbare resultaten met het eerste halfjaar. De vastgoedactiviteit had te lijden onder de sluiting van de Congolese grenzen (van 23 maart tot 15 augustus). Dit zal vermoedelijk leiden tot een huurleegstand die 5 procent van de potentiële huurinkomsten vertegenwoordigt, waarschuwt Texaf in het persbericht. Dat betekent dat de huurinkomsten met zowat een half miljoen euro kunnen dalen.