Tradingapp Robinhood onderuit na cryptomisser

De onlinebroker Robinhood keldert met 12 procent op Wall Street. De handel in gekke cryptomunten zoals de dogecoin normaliseert en dat drukt de inkomsten.

Voor de discountbroker Robinhood zijn het pas de tweede kwartaalcijfers na de beursnotering in juli. Maar voor de tweede keer gaat de broker flink onder de lat door. In augustus was al duidelijk dat Robinhood erg afhankelijk was geworden van de handel in cryptomunten.

In het derde kwartaal taande die hype sneller dan verwacht. Memetokens als de dogecoin en de litecoin werden fors minder verhandeld, waardoor Robinhoods inkomsten uit cryptohandel met 78 procent kelderden op kwartaalbasis naar nog amper 51 miljoen dollar. De totale inkomsten daalden met 35 procent naar 364 miljoen dollar. Analisten hadden op 424 miljoen gerekend.

Ook de vooruitzichten zijn niet te best. 'We verwachten dat de matiging van de handel tot het jaareinde voortduurt', stelt het bedrijf in een statement.

De cijfers over het tweede kwartaal, die in augustus werden vrijgegeven, kwamen krap een maand na de beursgang. Robinhood had toen al een goed zicht op de cijfers en via het prospectus hadden beleggers daar al kennis van kunnen nemen. Toch daalde de koers nog na de tweedekwartaalcijfers, omdat toen ook bleek dat Robinhood erg afhankelijk was geworden van de cryptomarkt. Net die lag op haar gat in het lopende derde kwartaal, wisten ook beleggers.

De misser resulteert in een reeks advies- en koersdoelverlagingen van onder meer JPMorgan, Barclays, Goldman Sachs en Piper Sandler.

Goldman Sachs waarschuwt voor andere risico's voor de broker. Zo kan er een verbod komen op het doorverkopen van beursorders, de basis van Robinhoods zakenmodel.

Anderzijds kunnen er altijd nieuwe beurshypes ontstaan. Robinhood ontving al 326.000 handtekeningen om de handel mogelijk te maken in de shiba inu, een cryptomunt die in de voorbije 24 uur met 30 procent steeg.