Transport en autosector kwetsbaarst voor harde brexit

Diageo produceert de meeste dranken, zoals de whisky Johnnie Walker, in het VK maar verkoopt die vooral in het buitenland.

De kans op een harde brexit is gevoelig gedaald nu het Britse parlement die piste voorlopig heeft geblokkeerd. Maar als het toch zo ver komt, welke sectoren zien dan het zwaarste af?

Sinds de Britten in juni 2016 in een referendum gekozen hebben om zich af te scheiden van de EU, zat u het best niet in Britse aandelen. De Londense index FTSE100 hinkt in lokale munt slechts licht achterop tegenover de MSCI-index met aandelen uit de eurozone. Maar door de crash van het Britse pond met 15 procent doen anglofiele beleggers het 17 procentpunten slechter dan als ze in de eurozone waren gebleven.

Een harde brexit betekent nog meer onweer. De analisten van KBC Asset Management hebben in kaart gebracht welke sectoren en welke grote bedrijven in dat scenario het meest te verliezen of te winnen hebben. De pineut is in de eerste plaats het transport. Een harde brexit zou de luchtvaart zwaar treffen wegens de toenemende onzekerheid bij de Britse consument, die zijn buitenlandse reis door het goedkopere pond duurder ziet worden. Bij Ryanair is een op de vijf passagiers een Brit. De uitbater van de Eurotunnel Getlink zou 20 à 25 procent van zijn winst verliezen als het pond een vijfde zou dalen en het vrachtverkeer 10 procent, becijferde KBC. Bij toerismegroepen als Thomas Cook en TUI is de brexitvrees al in de cijfers te zien. Hun aandelen zijn het voorbije jaar gecrasht.

Auto's in panne

10% Auto's in gevaar Bij een harde brexit kunnen de winsten van de Europese autobouwers 10 procent dalen, waarschuwt KBC AM.

Ook de autosector zou een van de zwaarst getroffen sectoren worden. Voor de Duitse producenten Daimler, BMW en Volkswagen is het VK goed voor zowat 15 procent van de verkoop. Voor Peugeot is dat nog meer. De autobouwers zullen de daling van het pond niet kunnen compenseren door prijsverhogingen. Hun winsten zouden gemiddeld 10 procent dalen. Renault en FCA verkopen minder aan de Britten.

Bij de banken zullen vooral de spelers die alleen op de eigen Britse markt actief zijn het meest afzien, zoals Lloyds en Royal Bank of Scotland. HSBC haalt de helft van zijn inkomsten buiten het VK, Standard Chartered zelfs zo goed als alles. ‘Veel slechts nieuws zit al in de koersen. Als aandelen zoals RBS of Barclays fors terugvallen, kan dat een interessant instapmoment opleveren,’ meent KBC Asset Management.

Europese banken met een hoge blootstelling aan het VK zijn onder meer Bank of Ireland en Santander. Bij de verzekeraars heeft het Belgische Ageas een stevige positie in Britse autopolissen, maar de directe impact voor de sector zal eerder beperkt zijn, denken de analisten.

Vastgoed geen veilige haven

In de vastgoedsector kunnen de financieringskosten de hoogte in gaan op een moment dat de economie in het slop dreigt te geraken. Mogelijk meer leegstand en lagere huurprijzen maken van namen als British Land geen veilige haven.

Van de grote Europese industriële ondernemingen, heeft het Franse Alstom het meeste blootstelling aan het VK. KBC Asset Management

Voor veel sectoren is de impact gelukkig beperkt, zoals voor de meerderheid van de grote Europese industriële ondernemingen. Het Britse deel in hun omzet stelt weinig voor. Het Franse Alstom heeft de grootste blootstelling en haalt 9 procent van zijn verkoop uit het VK. Het grootste risico is dat een harde brexit de hele Europese economie in een recessie duwt.

Wie profiteert?