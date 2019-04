Trek voorbereid naar de vergadering

Het seizoen van de algemene vergaderingen begint volgende week. Haal zoveel mogelijk voordeel uit de ontmoetingen met de top van beursgenoteerd België.

Ahold Delhaize en Wereldhave Belgium trappen woensdag het seizoen van de algemene vergaderingen (AV’s) af. Voor veel beleggers zijn die jaarlijkse jamborees, die meestal in april, mei of juni plaatsvinden, een hoogmis. Ook wij kunnen alleen maar aanraden minstens één van die vergaderingen mee te pikken. Het is de uitgelezen kans om het management en het bestuur van uw bedrijven te ontmoeten en hen vragen te stellen. Vaak is er ook de gelegenheid hen achteraf bij een kopje koffie of een pintje informeel te spreken. Want als de notulist niet langer alle vragen en antwoorden noteert, valt off the record soms nog meer te vernemen over het reilen en zeilen van de onderneming. U krijgt er minstens voeling met het management en het soort bedrijf waarvan u mede-eigenaar bent.

De bedrijven kunnen we aanraden van hun algemene vergadering meer te maken dan het obligate afhaspelen van de agenda in een donker kamertje van een Brussels hotel. Sowieso moet de bedrijfstop verslag uitbrengen over het voorbije boekjaar, en moet de algemene vergadering de jaarrekening goedkeuren en de bestuurders kwijting verlenen. Maar maak het ook boeiend, bijvoorbeeld met een filmpje van de operationele activiteiten, een nieuwe investering of nieuwe technologie. Vertel iets over de sector en het bedrijf in het algemeen. Alleen als de aandeelhouders de vergadering boeiend vinden, duiken ze in grotere getale op en stellen ze meer vragen. De kleine koffie- en plasticsgroep Miko trok vorig jaar evenveel volk als de biermastodont AB InBev. Miko koppelde aan zijn algemene vergadering ook een gesmaakt bedrijfsbezoek. Ongetwijfeld zou dat ook bij AB InBev in Leuven meer aandeelhouders lokken.

Veel bedrijven maken van de jaarlijkse vergadering gebruik om ons een blik te gunnen op de eerste maanden van het jaar. Namen als WDP, Sioen of Kinepolis publiceren tegelijk met hun AV’s een kwartaalupdate. Colruyt, dat wegens zijn gebroken boekjaar zijn vergadering eind september houdt, geeft er traditioneel de prognoses voor het lopende jaar.

Als u naar een vergadering trekt, checkt u best even de agenda. De agenda’s met oproepingen verschijnen dezer dagen in de pers. Als geregistreerde aandeelhouder krijgt u wellicht ook een oproepbrief in de brievenbus.

U neemt ook best op voorhand het jaarverslag door. De bedrijven zijn verplicht dat verslag minstens 15 dagen voor de bijeenkomst ter beschikking te stellen. U kunt ze perfect op de websites van de ondernemingen terugvinden. Zo’n verslag bevat vaak leuke weetjes. Wist u dat de holding Bois Sauvage de renovatie van de Wilde Woud-arcaden van de middeleeuwse omwalling van Brussel sponsorde, omdat de vennootschap genoemd is naar de figuur Wilde Wouter? Dat Italianen geen bolognesesaus lusten in hun kant-en-klare lasagne, maar liever ragout met rode wijn? En zeker niet met voorverpakte kaas erbij, want dat is voor een Italiaan heiligschennis, meldt Ter Beke. En dat Miko niet alleen koffie serveert, maar ook ice slushes, die veelkleurige ijssiroopdranken die vooral bij kinderen populair zijn en die u op kermissen en in pretparken vindt?

Aandeelhoudersattest

Om een vergadering te mogen bijwonen, hebt u een bewijs nodig van uw bank of makelaar dat vermeldt hoeveel aandelen u bezit. De meeste financiële instellingen sturen dat attest voor u door naar het bedrijf, waardoor u niets meer moet doen. Bij andere dient u het bewijs zelf op te sturen. Informeer u dus goed. Helaas is die dienstverlening niet bij elke broker gratis. Argenta en Keytrade vragen 10 euro, Bolero (KBC) 15 euro. Bij de Nederlandse prijsbreker DeGiro bent u zelfs 100 euro kwijt, want dat is het tarief voor AV’s van ‘buitenlandse’ bedrijven, waaronder de Belgische. Een attest voor een Nederlandse vennootschap kost er 10 euro.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Tijdens de vergadering hebt u als aandeelhouder vooral veel rechten, terwijl de bedrijfsleiding voornamelijk plichten heeft. U mag bijvoorbeeld te laat komen, of even naar buiten gaan. De bestuurders mogen dat niet, tenzij ze de vergadering schorsen.

Ook het vraagrecht is erg uitgebreid. Het management mag een antwoord alleen weigeren als dat het bedrijf ernstige schade zou toebrengen, of een strategisch nadeel zou opleveren. Bij Coca-Cola vroeg een belegger ooit het recept van de frisdrank, wat de onderneming vanzelfsprekend weigerde, omdat ze geen perfecte kopieën op de markt wil zien.

Vragen kunt u persoonlijk mondeling stellen, maar u kunt ze ook vooraf schriftelijk naar de onderneming sturen. Dat is vooral nuttig voor erg gedetailleerde vragen, want geen enkele manager of bestuurder is perfect op de hoogte van alle kleine lettertjes of cijfertjes in het jaarverslag. De kwaliteit van het antwoord zal erdoor verbeteren. U kunt ook de revisor met vragen bestoken.

Als u geen antwoord krijgt, kunt u zich in noodgevallen tot de rechtbank wenden. Al is dat zeer uitzonderlijk. Toch werd in 1998 de algemene vergadering van de beeldvormingsgroep Barco door de rechter nietig verklaard omdat het vraagrecht van enkele vredesactivisten was miskend. Barco moest alles overdoen.

Wie forse pakketten in een bedrijf heeft, ziet zijn rechten nog toenemen. Wie 1 procent van de aandelen heeft, kan een minderheidsvordering instellen tegen het bestuur, en een onafhankelijk onderzoek van deskundigen eisen als er aanwijzingen zijn dat de belangen van de onderneming in gevaar zijn. Vanaf 20 procent mag u zelf een algemene vergadering bijeenroepen en punten op de agenda zetten. U kunt dan ook elke omvorming van de vennootschap of de inkoop van eigen aandelen tegenhouden. Vanaf 25 procent kunt u kapitaalsverhogingen of -verminderingen tegenhouden. En vanaf 50 procent hebt u zo goed als de volledige macht in handen, en kunt u de bestuurders benoemen en ontslaan. Maar u moet geen grootaandeelhouder zijn om binnen te mogen. Zelfs met één aandeel hebt u het recht om de vergadering bij te wonen en vragen te stellen. Bij veel AV’s is de waarde van het drankje en hapje achteraf al groter dan de prijs van een aandeel.

De meeste bedrijven zijn zo vriendelijk iets aan te bieden. Bij de brouwers AB InBev en Co.Br.Ha. of de waterproducent Spadel kunt u vanzelfsprekend de producten proeven. Bij Lotus Bakeries was er vorig jaar champagne, maar nog geen bier. De kersverse bestuurder Michel Moortgat gaf wel het goede voorbeeld door als enige een Duvel te drinken. Misschien staat het bier van zijn brouwerij er dit jaar wel op de kaart. Ondernemingen als GBL, Solvay, UCB, Ageas en veel andere trakteren op een glas wijn, champagne en broodjes of iets hartigers om de maag te vullen. De voedings- en drankengroepen geven meestal nog een productenpakketje mee. Bij Sipef is dat een ruiker tropische bloemen.

Driegangendiner

De grote banketten van jaren geleden zijn verleden tijd. Zo schafte Luc Tack het driegangendiner af toen hij bij Tessenderlo de macht greep. Sindsdien is het aantal deelnemers gedecimeerd. Wellicht niet alleen wegens het eten, maar ook omdat Tack het bijkomende bedrijfsbezoek annuleerde en de vergadering verhuisde van Tessenderlo naar een anoniem Brussels hotel.

De kers op de taart van de meeste AV’s is niet het eten of drinken, maar de couponknip die kort erop volgt. De aandeelhouders keuren er het dividend goed. Op dat vlak is 2019 een grandcrujaar. Twee op de drie bedrijven met een dividendpolitiek verhogen hun winstuitkering. Het gemiddelde rendement van alle bedrijven die een dividend uitkeren, belandt op 4,3 procent bruto of 3 procent netto. Zelfs als we eenmalige uitkeringen niet meerekenen, leveren de genoteerde bedrijven nog altijd 3,5 procent bruto op, of 2,45 procent netto na de passage van Vadertje Staat.

In de bijgevoegde tabel kunt u opsnorren hoeveel de bedrijven met de hoogste dividendrendementen u opleveren. Let er wel op dat sommige al interimdividenden hebben uitgekeerd, zoals Bpost, AB InBev of Solvay, waardoor de komende coupon een stuk lager uitvalt.