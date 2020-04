‘Triest dat geen dialoog mogelijk is tijdens algemene vergadering'

Zorgen

Over dat recht op vragen stellen maakt Deminor zich grote zorgen. Pierre Nothomb, partner bij het advieskantoor, vreest dat bedrijven er zich makkelijk vanaf kunnen maken. ‘Het is goed dat een algemene vergadering op afstand mogelijk is. We hebben er de technische mogelijkheden voor. Maar ik begrijp niet dat het mogelijk is een vergadering zonder enige dialoog en interactie, met louter schriftelijke vragen, te laten plaatsvinden. Daarmee ontdoe je de algemene vergadering van elke betekenis. Het is het enige moment in het jaar waarop elke aandeelhouder in discussie kan gaan met het bestuur.'