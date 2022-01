Truckbouwer Iveco maakt mager beursdebuut

De Italiaanse vrachtwagen- en busbouwer Iveco debuteerde maandag in mineur op de beurzen van Milaan en New York. Moeder CNH Group hoopt na de afsplitsing meer waarde te creëren door op landbouw- en bouwmachines te focussen.

Aandeelhouders van de Italiaanse industriële groep CNH kregen maandag per 5 aandelen van de moeder 1 aandeel Iveco op hun effectenrekening. De maker van vrachtwagens en bussen steeg aanvankelijk iets boven de referentieprijs van 11,25 euro, maar speelde al snel terrein kwijt en zakte op een bepaald moment 11 procent. Dat is een tegenvaller voor Exor, de holding van de miljardairsfamilie Agnelli, die 27 procent van de Iveco-aandelen en 42,5 procent van de stemrechten aanhoudt. Wellicht hadden de Agnelli’s op een betere ontvangst gerekend. Het Duitse Daimler splitste enkele weken geleden met succes zijn truckdivisie af. Daimler Truck Holdings noteert intussen 6 procent hoger.

De Italianen lanceerden in 2019 het idee Iveco af te splitsen van CNH. De Agnelli’s zien meer in afzonderlijke entiteiten die elk hun weg gaan om meer waarde te creëren. CNH, voluit Case New Holland, werd eerder met succes afgesplitst van Fiat. Ook de spin-off en beursgang van de maker van iconische sportwagens Ferrari was een schot in de roos. De Agnelli’s houden via Exor een stevig belang in die bedrijven. Door de ontmanteling kon Fiat makkelijker huwen met Chrysler, om daarna in de fusiegroep Stellantis met Peugeot, Citroën en Opel op te gaan.

In de business van Iveco is er meer concurrentie en prijsdruk dan in die van de moedergroep CNH. Monica Bosio Intesa Sanpaolo

‘Deze spin-off houdt strategisch steek. Er zijn almaar minder synergieën tussen de commerciële onroadvoertuigen die Iveco bouwt en de zware offroadvoertuigen van CNH’, zegt Gerrit Marx, gedelegeerd bestuurder van Iveco. ‘Dat heeft vooral te maken met de motoren die ze zullen gebruiken. Vrachtwagens en bussen zullen hun dieselmotoren vervangen door aandrijvingen op batterijen of waterstof. Bij tractoren, landbouwvoertuigen of kranen zal de energietransitie naar het gebruik van meer biobrandstoffen evolueren.’

Iveco wil een voorloper zijn in de groene transitie. De vrachtwagenbouwer sloot een partnership met de Amerikaanse start-up Nikola om koolstofarme aandrijvingen te ontwikkelen en te produceren. De eerste elektrische vrachtwagens uit die samenwerking rollen binnenkort van de band in de Duitse fabriek in Ulm. Later staan trucks op waterstof op het programma. Iveco sloot in november een contract met de onlinereus Amazon om 1.000 trucks op aardgas in Europa te leveren.

Elektrische bussen

‘We zoeken nog partnerships. De tijd van consolidatie in Europa is voorbij, maar meer samenwerking is nodig om onze industrie snel te vergroenen’, zegt Marx. De topman hamert erop dat Iveco marktaandeel wint in elektrische bussen en trucks en dat de winstgevendheid fors is verbeterd. ‘En we staan niet te koop’, zegt hij. Vorig jaar voerde CNH gesprekken met de Chinese FAW Group over een verkoop van Iveco. Die onderhandelingen liepen stuk op de prijs en de tegenstand van de Italiaanse regering.

We staan niet te koop. Gerrit Marx Gedelegeerd bestuurder, Iveco