Trump bemoeilijkt duurzame investeringen van pensioenfondsen

Het ministerie van Arbeid in de VS lanceert een wetsvoorstel dat ESG-beleggingen door pensioenfondsen aan banden moet leggen. ESG is de wereldwijde maatstaf voor duurzame beleggingen, waarbij aandelen, fondsen en andere financiële producten worden afgetoetst aan hun impact op het milieu, de maatschappij en het deugdelijk bestuur.