Trump en Argentinië duwen Europese beurzen lager

De Europese beurzen gaan in blok lager. President Trump kondigt een nieuwe etappe in de handelsoorlog met China aan. De Argentijnse crisis haalt AB InBev onderuit.

Ook de toestand in Argentinië speelt de beurzen parten. Door een vertrouwenscrisis verloor de peso, de Argentijnse munt, in twee dagen al bijna 20 procent van zijn waarde tegenover de dollar. Dat zette er donderdag de centrale bank toe aan de rente op te trekken tot 60 procent. De Argentijnen komen intussen massaal op straat om te protesteren tegen de prijsstijgingen. Ze slaan, net als ten tijde van de zware crisis van 2001, op potten en pannen.

AB InBev , dat een belangrijke positie heeft op de Argentijnse biermarkt, verliest een kleine 3 procent. Ook Engie is in Argentinië actief, onder meer via een gasdistributiebedrijf en een gaspijpleiding, en verliest terrein.