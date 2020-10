Trump stuwt vliegtuigaandelen

Wall Street herstelt stevig van de tik van dinsdagavond. Vooral vliegtuigaandelen stijgen door een tweet van Trump.

Dinsdag gleed Wall Street plots uit nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat hij zijn vertegenwoordigers de opdracht had gegeven de onderhandelingen met de Democraten over een nieuw stimulusplan stop te zetten. Nabeurs tweette Trump dan weer dat er wel steun zou komen voor onder andere vliegtuigmaatschappijen.

Getuige de hogere koersen lijken beleggers enigszins gerustgesteld door de laatste Trump-tweet. De Dow Jones klimt rond 17 uur met 1,6 procent.

Vliegtuigaandelen

Ook de vliegtuigaandelen doken dinsdag lager, maar herstellen woensdag. Southwest Airlines wint 1,6 procent, Delta Air Lines 2,1 procent en American Airlines 3,6 procent.

Dat de Amerikaanse president terugkwam op zijn eerste tweet en zei dat hij voor de luchtvaart een reddingspakket wil, is begrijpelijk. Veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben al gewaarschuwd dat zware ontslagrondes zouden volgen, als de overheid niet met nieuwe hulp over de brug komt.

Vliegtuigmaatschappijen in de VS mochten geen mensen ontslaan tot 1 oktober. Dat was een van de voorwaarden van het steunpakket van 25 miljard dollar aan de sector, maar nu is die datum gepasseerd. Luchtvaartgroepen hebben het zwaar omdat de coronacrisis heeft geleid tot een ongekende daling van het vliegverkeer. Daardoor zijn de inkomsten fors gedaald, terwijl de vaste kosten doorlopen. Zonder harde ingrepen of een reddingspakket zouden de maatschappijen failliet kunnen gaan.

Levi Strauss

Het aandeel Levi Strauss gaat 7 procent hoger dankzij mooie kwartaalcijfers. In het derde kwartaal zag de kledingketen de online verkopen met 52 procent stijgen. Het management zegt daarbij te verwachten dat de sterke groei zich zal voortzetten in het vierde kwartaal. Wel denkt het bedrijf dat de omzet dit jaar 14 tot 15 procent lager gaat zijn dan vorig jaar.

Hoewel de onlineverkoop goed draaide, doken de totale verkopen in het derde kwartaal 27 procent lager. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen, waardoor een aantal winkels moesten sluiten. Ook de nettowinst duikelde met 78 procent.

Beleggers reageren enthousiast omdat de omzetdaling en het verlies lager waren dan het bedrijf zelf dacht en omdat de cijfers ook beter waren dan analisten hadden voorzien. 'Dit kwartaal was veel beter dan we hadden verwacht. De omzet daalde fors, maar we maakten wel winst', zegt de CEO in een interview met de zakenzender CNBC.

Eli Lilly

Het Amerikaanse farmabedrijf Eli Lilly meldt dat het een aanvraag heeft ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA voor zijn potentiële antilichamenbehandeling tegen corona. De tot nu binnengekomen testresultaten laten afdoende zien dat het middel kan helpen tegen het longvirus, klinkt het. Het medicijn zou vooral de kans op een ziekenhuisopname of een opname op intensieve zorg verminderen voor patiënten met milde symptomen.

'Onze teams hebben de afgelopen zeven weken hard gewerkt om deze potentiële behandelingen met antilichamen te ontwikkelen', zegt het onderzoekshoofd Daniel Skovronsky.

Eli kondigde eerder deze maand een samenwerking aan met de farmagroep Amgen voor de productie van het medicijn. Volgens het bedrijf leidt de samenwerking tot een 'significante toename' van de productiecapaciteit.