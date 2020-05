Trump tweet Twitter lager

De 'back to business'-rally zet zich voort, maar alleen bij de aandelen die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. De techaandelen doen het dan weer slecht. Dat komt omdat beleggers er in toenemende mate vanuit gaan dat de economische activiteit weer naar normaal gaat en dat het coronavirus niet de totale 'oude economie' kapot gaat maken. Bezien vanuit deze blik zien ze de sterk gedaalde coronagevoelige aandelen als goedkoop, terwijl de techaandelen te duur zijn. Dat geloof wordt gesteund door het toenemend aantal staten dat heropent, zonder een forse stijging in het aantal infecties.

TwitterÂ

De reactie komt nadat Twitter dinsdagavond twee van zijn berichten heeft voorzien van het label voor mogelijk misleidende informatie. In deze tweets zei Trump dat stemmen per post fraudegevoelig was na het besluit van de Californische gouverneur om alle geregistreerde kiezers via de post te laten stemmen in verband met het coronavirus. Twitter zette bij de tweets een link naar een artikel waarin puntsgewijs wordt weerlegd wat Trump zei in de berichten.