Tweede bod op Amerikaanse krantenuitgever Tribune Publishing

De Amerikaanse mediagroep Tribune onderhandelde over een overname door het fonds Alden Global Capital, maar nu is er een tweede gegadigde.

De Amerikaanse krantengroep Tribune Publishing, de uitgever van Chicago Tribune en verschillende andere kranten in de VS, heeft een bod van 680 miljoen dollar ontvangen van Newslight, een vennootschap die in handen is van Stewart Bainum en Hansjörg Wyss. Het duo biedt 18,50 dollar per aandeel, wat iets meer is dan de laatste beurskoers van 18,03 dollar.