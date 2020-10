Tweede coronagolf besmet wereldbeurzen in uitgesteld relais

Aandelen blijken dan toch niet immuun voor de opflakkering van het coronavirus. De Europese beurzen beleven hun slechtste dag in een maand.

De sterke opmars van het coronavirus en de vele nieuwe lockdownmaatregelen die wereldwijd op tafel liggen dropen op de aandelenbeurzen lange tijd als water van een eend. Maar er komt sleet op de 'don't care'-attitude die de beurzen in de eerste weken van oktober fors hoger stuwde.

Donderdag verliezen de Europese beurzen voor de tweede dag op rij terrein. De Bel20 verliest in lijn met de andere Europese indexen bijna 2,5 procent. De volledige sterrenkorf staat in het rood. Bedrijven die gevoelig zijn voor economische schokken, zoals Umicore , Solvay en Barco , delven het onderspit en leveren tot 4 procent in. Ook AB InBev is bij de sterkste dalers. Zodra het doembeeld van lockdownmaatregelen opduikt, komen de bierbrouwers onder druk omdat dit voorjaar bleek dat thuisconsumptie absoluut geen substituut is voor de veel rendabelere horecaverkoop.

De beleggers zijn in toenemende mate gealarmeerd dat nieuwe lockdownmaatregelen het prille economische herstel kunnen fnuiken. In heel Europa gaan sectoren die gevoelig zijn voor lockdowns in de verkoop.

In Amsterdam verliest Air France-KLM meer dan 3 procent en in Parijs zakt de hoteluitbater Accor bijna 6 procent nadat de Franse president Emmanuel Macron woensdagavond een avondklok heeft afgekondigd.

Ryanair levert 4 procent in. De budgetvlieger snijdt in zijn winteraanbod wat een nieuwe schaduw werpt over de toekomst van vliegreizen.

Stimulus

Een andere zorg is het uitblijven van een Amerikaans steunpakket om de coronaschok op de economie op te vangen. Minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat het moeilijk zou zijn om nog vóór de verkiezingen een overeenkomst te krijgen. Hij zei dat na een telefoongesprek met Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden.

'Dit is een drama zonder eind', zegt Paul Nolte, fondsbeheerder bij Kingsview aan de nieuwsdienst Bloomberg. 'De jongste wending die ik hoorde, is dat er tot de verkiezingen niets zal gebeuren. Dat is waarom de markt aan het verkopen gaat.'