Tweede coronagolf duwt Bel20 ruim tiende lager

De Bel20 is 11 procent onder zijn zomerse postcoronapiek van juni gezakt. De vrees dat de tweede coronagolf inhakt op de economie en de bedrijfswinsten is de grote boosdoener, naast een pak andere zorgen.

De beurzen kreunen onder een nieuwe golf van angst en onzekerheid. Wat zijn de voornaamste risico’s waardoor beleggers de handdoek werpen?

1. De pandemie

De beurzen hielden zich lang kranig, maar beginnen nu toch duidelijk te tobben over de economische schade van de tweede besmettingsgolf. Omdat ziekenhuizen de toestroom niet meer aankunnen, gaan almaar meer landen minstens gedeeltelijk in lockdown. Wereldwijd worden dagelijks gemiddeld 411.321 mensen besmet. België is met 789 besmettingen per 100.000 inwoners het zwaarst getroffen Europese land. Ook de VS tekenen weer een recordaantal infecties op.

De meest getroffen sectoren, zoals toerisme, horeca en de luchtvaart, gingen de voorbije weken opnieuw hard onderuit op de beurs. Maar zij wegen niet zwaar in de beursindexen. Verontrustender is dat ook zwaargewichten onlangs onheilsberichten de wereld in sturen. De Duitse gigant in bedrijfssoftware SAP waarschuwde dat bedrijven veel minder investeren en dat grote projecten door corona moeilijker realiseerbaar zijn. SAP duwde de Europese techsector maandag ruim 6 procent omlaag, terwijl het zelf 22 procent kelderde. Technologie was tot voor kort de sterkhouder op de beurzen maar de bittere pil van SAP ondermijnt die pilaar. Eerder waarschuwde het Frans-Belgische Econocom al voor een gelijkaardige evolutie.

2. De economie

Over enkele dagen krijgen we een eerste blik op de bbp-cijfers in de VS en Europa. Die gaan op kwartaalbasis bij de beste horen uit de geschiedenisboeken. De Amerikaanse economie kan met een derde gegroeid zijn tegenover het diepe dal uit het lockdownkwartaal voordien.

Beleggers kijken echter altijd vooruit en niet achteruit. Het vierde kwartaal wordt een pak slechter, zeker in Europa. Sinds kort verslechteren de vooruitlopende indicatoren, zoals het ondernemersvertrouwen, met de snelheid van een racewagen. In Frankrijk kreeg het sentiment van bedrijfsleiders en consumenten een knauw door de avondklok. ING schat dat de maatregelen om corona te bestrijden een hap van 1 à 2 procent uit het bbp nemen. Een ‘dubbele dip’, twee snel na elkaar volgende recessies, wordt een realistisch scenario.

84% 84 procent van de Amerikaanse bedrijven rapporteerde al beter dan verwachte resultaten, maar toch zakken hun koersen na de cijfers.

Toch draait de economie niet overal vierkant. De Google Mobility Index, die via de locatie van onze smartphones de drukte weergeeft in winkels, bedrijven, recreatieparken, de horeca of op de weg, wijst vooral in Europa op een achteruitgang. In de VS stijgt de economische activiteit daarentegen nog. ‘De verkeersdrukte neemt toe, het treinvervoer ligt zelfs boven het precoronapeil en de trafiek naar de sites voor werkloosheidsuitkeringen zakt. Dat suggereert dat de economie niet belemmerd wordt door de hogere coronacijfers’, stipt het beurshuis Jefferies aan. Ook de Chinese economie, waar het virus onder controle is, zet haar herstelparcours voort.

3. De bedrijfswinsten

Tot nu toe vallen de resultaten over het derde kwartaal mee. Op Wall Street heeft 27 procent van de bedrijven uit de S&P500-index cijfers voorgelegd, en 84 procent klopt de winstverwachtingen. Dat is een van de hoogste scores ooit. Maar de beleggers zijn niet gerust in de toekomst. De bedrijven met beter dan verwachte cijfers zagen hun koers gemiddeld 0,24 procent dalen. Wie de prognoses niet inlost, wordt ongenadig afgestraft met een daling van gemiddeld 4,4 procent. ‘Dat is de zwaarste afstraffing die we ooit zagen’, zegt analist Christopher Harvey van Wells Fargo. ‘Het wijst op een zeer grote angst bij de beleggers voor de komende kwartalen’.

In Europa zien we een gelijkaardig beeld. Morgan Stanley denkt dat de Europese bedrijven ten vroegste pas in 2022 hun precoronawinsten zullen evenaren. Maar zonder vaccin of een natuurlijke verzwakking van het virus wordt dat moeilijk, geeft de zakenbank toe.

Schermvullende weergave ©Mediafin

4. De Amerikaanse verkiezingen

Op 3 november trekken de Amerikanen naar de stembus, niet alleen om een president te kiezen maar ook om een reeks zitjes in het Congres en 13 gouverneursposten te verdelen. De jongste dagen wint de zittende president Donald Trump in de peilingen terrein terug op Joe Biden. De Democraat heeft volgens de peilers de beste kansen, maar dat zeiden ze ook over Hillary Clinton vier jaar geleden. In veel strijdstaten is het kantje boord. De onzekerheid over de uitslag houdt de markten in de tang en doet beleggers aarzelen om nieuwe posities in te nemen.

‘Wie er ook wint, wij denken dat de beurzen wellicht positief zullen reageren wanneer de onzekerheid geen rol meer speelt’, zegt Marco Wilner van NN Investment Partners. ‘Maar dan moet de uitslag duidelijk zijn. Als het tellen van de stemmen lang duurt of als een kandidaat de uitslag betwist, riskeert de onzekerheid aan te slepen.’ Een nek-aan-nekuitslag is een potentiële nachtmerrie. Sommige waarnemers sluiten dan zelfs rellen niet uit.

De fondsenbeheerder Pimco waarschuwt dat de presidentstrace verregaande gevolgen kan hebben voor de markten. ‘Een Democratische ‘sweep’, met een meerderheid in het Witte Huis en het Congres, zou betekenen dat de markten hogere belastingen zullen inprijzen, zowel voor bedrijfs-, persoonlijke als vermogenswinsten. Dat kan problematisch zijn voor aandelen die worden verhandeld aan bovengemiddelde waarderingen’, zegt Pimco.

‘Daarnaast zullen er verschuivingen gebeuren. Onder Biden verwachten we dat de investeringen in infrastructuur veel verder zullen gaan dan alleen het bouwen van bruggen en wegen, maar ook door klimaatvriendelijke gebouwen en scholen te bouwen. Biden wil ook de gezondheidszorg goedkoper maken, wat opnieuw een belastingverhoging impliceert. En de bedrijven actief in fossiele brandstoffen zullen het moeilijk krijgen door het terugdringen van emissies en het aan banden leggen van schaliewinning.’

Een nieuwe fase van de Amerikaanse overheidssteun volgt misschien pas volgend jaar. Beurshuis Jefferies

5. Vrees voor minder stimulus

Door de verkiezingen weigeren de Democraten en de Republikeinen iets toe te geven aan elkaar. Een nieuw stimuluspakket blijft daardoor uit in de VS. ‘Het ontrollen van de volgende fase in de overheidssteun kan misschien niet meer voor het jaareinde’, denkt Jefferies. ‘Dat betekent dat er geen verlenging komt van de hogere werkloosheidssteun. Sinds juli zijn de extra uitkeringen al 70 procent gezakt omdat federale hulpprogramma’s stopten. We vrezen dat veel werklozen en gezinnen met een laag inkomen hun spaargeld opgebruikt hebben. Dat kan de komende maanden de consumentenuitgaven onder druk zetten.’

Voor minder stimulus van de centrale banken valt niet te vrezen. Die beloofden alle registers open te trekken, en desnoods nog meer te doen.

6. Brexit

De brexit is door de coronazorgen naar de achtergrond verdrongen, maar hangt als een zwaard van Damocles boven de Europese economie. ‘De impact van een no-dealbrexit is significant, met aan beide zijden invoertarieven en disrupties voor meerdere sectoren’, waarschuwt ING- econoom Timme Spakman. De Britse premier Boris Johnson verklaarde dat hij bereid is desnoods weg te lopen van de onderhandelingen en een scheuring zonder akkoord te accepteren. ‘We verwachten alsnog een deal, maar de tijd raakt op. Realistisch hebben beide zijden tijd tot midden november.’