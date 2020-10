Tweede golf houdt lelijk huis bij Belgische corona-aandelen

Het protontherapiecenter van IBA in Leuven. IBA was in het derde kwartaal het best presterende aandeel op de Brusselse beurs.

Wie na het lenteherstel eind juni belegde in de Belgische winnaars van de pandemie, deed gouden zaken. Wie dacht een zaakje te doen door de zwaarst gehavende sectoren door corona op te pikken, kwam van een kale reis thuis.

Het derde kwartaal leverde ongeveer evenveel winnaars als verliezers op het Brusselse koersenbord op. Het gemiddelde aandeel steeg 0,4 procent. Het doorsneebedrijf doet het beter dan de Bel20, die over het derde kwartaal 3 procent kwijtspeelde. Sinds Nieuwjaar bengelt de index 18 procent lager.

Het coronavirus leidt in grote mate tot een scheiding tussen de toppers en floppers. Bedrijven uit sectoren die van de pandemie profiteren, scoorden doorgaans uitstekend. Door het vele thuiswerk, de verplichte winkelsluitingen en de angst om het virus op te lopen, is de digitalisering en de opmars van e-commerce versneld, blijkt uit de halfjaarcijfers die tijdens de zomer werden gepresenteerd.

Pakjesboost

+78% pakjes boomen Bpost vervoerde in het tweede kwartaal 78 procent meer pakjes in België en Nederland.

WDP en Montea profiteerden als magazijniers voor de onlinehandelaars van die trend. Ze horen tot de schaarse bedrijven die in deze crisis groei en stijgende dividenden kunnen voorleggen. Bpost overtrof als vervoerder van al die pakjes de verwachtingen mijlenver. De postbodes vervoerden in het tweede kwartaal 78 procent meer pakjes. De bedrijfswinst lag twee derde hoger lag dan de consensus.

De koers van Bpost presteerde voor de cijfers al een tijd belabberd, waardoor de remonte spectaculair was. Dat geldt ook voor Econocom . De IT-groep belooft dit jaar een minstens stabiele winst, om in 2021 opnieuw te groeien. Betere cijfers in combinatie met een herstructureringsplan deden het aandeel 43 procent opveren.

Comebackkid

IBA is nog een grotere comebackkid. Met een winst van 44 procent haalt de specialist in protontherapie de gouden medaille. De licentiedeal met de Chinese partner CGN Dasheng gaf de koers vleugels. Intussen lopen opnieuw Chinese bestellingen voor protontherapie binnen, terwijl ook de verkoop van gewone deeltjesversnellers vlot loopt.

In de categorie ‘coronaproof’ deed Tessenderlo het goed, dankzij de meststoffentak en de divisie die slachtafval verwerkt. Eten en drinken blijft een basisbehoefte. Ook Fagron , Colruyt , Lotus Bakeries en Resilux groeien in coronatijden. Immobel kende vertraging op zijn werven, maar de robuuste woningmarkt belooft veel goeds voor de komende jaren. Door de pandemie is de vraag naar grotere, kwalitatieve woningen nog gestegen. Het kleine Zenitel trok de besparingsriem aan. De brutobedrijfwinst spurtte ruim de helft hoger, een huzarenstuk in deze crisis.

Winkel te huur

Onderaan is de ravage bij de winkelverhuurders duidelijk. Meerdere ketens hebben financiële moeilijkheden of gingen failiet, zoals FNG. Dat drukt de huurprijzen en de waarde van het winkelvastgoed.

Terwijl eind juni velen hoopten op een snelle normalisering van het leven, kwam al snel de ontnuchtering door de tweede coronagolf.

Terwijl eind juni velen hoopten op een snelle normalisering van het leven, kwam al snel de ontnuchtering door de tweede coronagolf. Grote evenementen of volle bioscoopzalen zitten er niet meteen in. Beleggers in de beeldprojectiegroep Barco , de specialist in beeldservers voor live evenementen EVS , of de bioscoopketen Kinepolis gooiden de handdoek in de ring.

De aanhoudende pandemie leidt ook tot een langdurig lage rente, wat op de banksector weegt. KBC (-16%) deed het iets slechter dan het gemiddelde Europese bankaandeel, terwijl ING (-2%) beter scoorde.

Voorts spelen specifieke bedrijfsverhalen een rol. Galapagos kreeg een oranje knipperlicht voor zijn reumamiddel filgotnib. De Amerikaanse farmawaakhond wil eerst zien of het medicijn niet schadelijk is voor de spermaproductie.