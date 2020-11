Twijfels over sectorrotatie van de eeuw groeien

De vaccinrally op de beurzen houdt aan. Achter die rally schuilt een indrukwekkende rotatie waar niet elke strateeg van overtuigd is.

De brede Europese Sector600-index trok woensdag 1,1 procent hoger, na een winst van 0,9 procent dinsdag en 4 procent maandag. In drie dagen trokken de Europese beurzen dus ruim 6 procent hoger. Dat heeft voor een klein deel te maken met de bevestiging van Joe Biden als toekomstige Amerikaanse president. Maar in hoofdzaak spelen nog altijd de indrukwekkende testresultaten voor een covidvaccin van het Amerikaanse Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech afgelopen maandag. Dat behaalt voorlopig een beschermingsniveau van 90 procent.

Rusland maakte woensdagmiddag voor zijn vaccin Sputnik V een efficiëntiegraad van 92 procent bekend. Dat nieuws genereerde een minimale positieve beursreactie, omdat weinig bekend is over de vorm en het protocol van het Russische onderzoek.

Niet alle beleggers zullen de afgelopen dagen de waarde van hun portefeuille met 6 procent hebben zien aandikken. Achter de vaccinrally schuilt een zeer grote sectorrotatie. Die rotatie valt ook af te leiden uit de evolutie van de MSCI World Value-index - met goedkope, vaak cyclische aandelen - die sinds maandag ruim 6 procent hoger trok, terwijl de MSCI World Growth-index - met dure, vaak techgerelateerde aandelen - 2 procent lager ging.

1975, 2000 en 2020

Volgens Sundial Capital Research is zo'n grote rotatie nog maar twee keer voorgekomen sinds er zulke statistieken over bestaan. ‘Alleen in 1975 en in 2000 (bij het uiteenspatten van de internetzeepbel) zagen we een vergelijkbare massale shift naar waardeaandelen’, zegt Sundial-oprichter Jason Goepfert.

De veranderingen die corona teweegbracht, zoals de opmars van teleconferenties en het besparen op zakenreizen, zijn volgens mij definitief. Peter Dixon Hoofdeconoom Commerzbank

De waardeaandelen die sinds maandag door het dak zijn gegaan, zijn voornamelijk zwaar afgestrafte 'verlaat het huis'-aandelen, zoals bioscopen, luchtvaartmaatschappijen en bierbrouwers. Beleggers rekenen erop dat vaccins in de loop van 2021 tot een normalisering van de wereldeconomie leiden. Ook de banken, die door de overheden verplicht werden betalingsuitstel te geven aan in moeilijkheden verkerende gezinnen en bedrijven, hebben daar alles bij te winnen. Met een winst van bijna 17 procent sinds begin deze week zijn zij de grote winnaars op de Europese beurzen.

De groeiaandelen die het moeilijk hebben, zijn de typische 'blijf thuis'-aandelen die eerder dit jaar stratosferische hoogtes verkenden, van Amazon over HelloFresh en Just Eat Takeway tot Zoom. In de vastgoedsector worden winkelpanden (Eurocommercial Properties) massaal opgepikt, maar verliest logistiek vastgoed (WDP, Montea…) terrein.

Wij vinden dat de beurzen de tweede coronagolf in Europa en de VS nogal makkelijk naast zich neerleggen. Dirk Thiels Strateeg KBC Asset Management

Peter Dixon, de hoofdeconoom van Commerzbank, heeft vragen bij de strategie om reisaandelen te kopen en techwaarden te verkopen. ‘De veranderingen die corona teweegbracht, zoals de opmars van teleconferenties en het besparen op zakenreizen, zijn volgens mij definitief’, zegt hij. Enkele beleggers hadden woensdag oren naar wat Dixon zei. De technologiebeurs Nasdaq opende 1,5 procent hoger. In Europa herstelde HelloFresh met bijna 2 procent, nadat het eerder deze week ruim 10 procent had verloren.

Impact van lockdowns

Voor de bedrijven is Covid19 nog dagelijkse realiteit. Adidas ging dinsdag onderuit na een waarschuwing over de schoenenverkoop in het vierde kwartaal door de invoering van nieuwe lockdowns in Europa. In de VS gaat het duidelijk de verkeerde kant uit. In San Francisco moeten cinema’s en gymzalen hun (al beperkte) capaciteit vanaf zaterdag halveren en gaan de restaurants dicht.

‘Wij zitten in de VS nog niet eens dicht bij de piek en onze ziekenhuizen worden nu al overspoeld’, zei Michael Osterholm, lid van het Covid-taskforceteam van de president elect Joe Biden. ‘Wij geloven dat corona nog altijd in staat is de economische vooruitzichten te doen verslechteren, met mogelijke gevolgen op de financiële markten’, zeggen de strategen van Credit Suisse.

6% Sinds het vaccinnieuws stegen de Europese beurzen met 6 procent. Maar daarachter schuilt een grote sectorrotatie.

Dirk Thiels, strateeg van KBC Asset Management, is dezelfde mening toegedaan. ‘Wij vinden dat de beurzen de tweede coronagolf in Europa en in de VS nogal gemakkelijk naast zich neerleggen. Wij denken wel dat ergens in 2021 - en zeker na het Pfizer-nieuws - de wereld kan normaliseren. Maar tot dan zit je wel met een ‘stop & go’ in coronamaatregelen en met een op de twee kwartalen die economisch de mist ingaan.’ KBC Asset Management hanteert momenteel een kleiner dan normaal gewicht in aandelen.