Twintig aandelen voor de ‘roaring twenties’

Staan de roaring twenties voor de deur als we dankzij de vaccins onze bewegingsvrijheid terugkrijgen? Een periode zoals de jaren twintig van de vorige eeuw, met een ongebreideld optimisme, forse economische groei en levensplezier? Welke aandelen kunnen daarvan dan profiteren?

De Deense brouwer Carlsberg kwam begin deze week met een opfleurende boodschap. Hoewel het voorbije kwartaal slecht was, verwacht CEO Cees ’t Hart een sterke opleving als we met zijn allen opnieuw op café en restaurant mogen en van optredens of stadsfeesten kunnen genieten. In veel landen ziet hij dat al deze zomer gebeuren. Hij maakt daarom de vergelijking met de Jazz Age van vorige eeuw. ‘We zien dat mensen willen uitgaan. Het einde van de Spaanse griep en de Eerste Wereldoorlog betekende de opgang van jazzclubs en ballroom dancing. We vertrouwen op dezelfde positieve trend in onze sector als covid achter de rug is’, zei de Nederlander. Een dag later sloot TUI zich daarbij aan. De Duitse reisgroep voorspelt een zeer sterke opleving als we weer andere landen mogen ontdekken.

2 % In de jaren 1920 was de werkloosheidsgraad in de VS gezakt tot 2 procent.

De logica is dezelfde als eind 1920, toen de Spaanse griep net was uitgeraasd. Nog meer dan toen is de vrijheid om te doen en laten wat we willen op een nooit geziene schaal aan banden gelegd. Consumenten zijn gretig om hun leven opnieuw ten volle te leven, om te feesten, naar concerten en festivals te gaan en te reizen. ‘Het geld zal rollen, de economie zal boomen. De mensen zullen hun opgespaarde centen spenderen’, zei Ray Dalio, de stichter van ’s werelds grootste hefboomfonds Bridgewater Associates onlangs.

Economisch waren de jaren 20 van de vorige eeuw een van de beste decennia ooit. De Amerikaanse economie groeide van 1920 tot 1929 jaarlijks met gemiddeld 4,2 procent. De industriële productie nam toen twee derde toe. De werkloosheid viel pijlsnel terug tot 2 procent. De belastingen daalden, de koopkracht steeg en de inflatie was onder controle.

Optimisme

Het was een decennium van technologische vooruitgang en optimisme. De opmars van de auto bij de massa deed de voorsteden groeien en leidde tot een nieuw soort toerisme. Het wegennet groeide exponentieel. Dat betekende ook dat almacht van de trein - en de spoorwegaandelen - voorbij was. De brede aanleg van telefooncommunicatie en de radio haalden landelijke gebieden uit hun isolement. In de steden schoten de bioscopen en theaters als paddenstoelen uit de grond.

De beurs floreerde. Van augustus 1921 tot september 1929 verzesvoudigde de Dow Jones-index, om zijn hoogtepunt te bereiken op 3 september 1929. Net als nu was krediet goedkoop en overvloedig beschikbaar. Een groot verschil is dat de beurs toen goedkoop was, wat je van de huidige koersen niet kan zeggen. Het gemiddelde Amerikaanse aandeel noteerde bij de start van 1921 tegen 6 keer de winst. Nu ligt die ratio op bijna 40.

Toch voorspellen meerdere strategen weer gouden tijden voor aandelen. Jim Cramer, de bekende beurswatcher van de Amerikaanse zender CNBC en medeoprichter van TheStreet.com, maakte een lijstje met favorieten voor na de pandemie. Daarin zitten onder andere de vliegtuigbouwer Boeing, de pretparken- en mediagroep Walt Disney en de restaurantketen Yum! Brands (KFC, Pizza Hut, Taco Bell). ‘Je moet de bedrijven eruit pikken die de juiste maatregelen genomen hebben tijdens de crisis. Niet die die louter in overlevingsmodus waren, maar die die zich sterker maakten voor het tijdperk na corona, zegt Cramer.

Relanceplannen

Voor tips dichter bij huis polsten we bij enkele onafhankelijke Belgische beurskenners. Veel ‘postcorona-aandelen’ zijn fors gestegen sinds het dieptepunt in maart. ‘De koersen van de meeste aandelen in die categorie, zoals de fitnessketen Basic-Fit of de brouwer AB InBev, zijn grotendeels hersteld en krijgen van ons hooguit een houdenadvies’, zegt Test-Aankoop Invest. ‘We zetten eerder in op cyclische aandelen die kunnen profiteren van de relanceplannen voor de economie en van onderliggende tendensen zoals de energietransitie en de elektrificatie van auto’s. Denk aan de baggeraar CFE, de materialengroep Umicore of de chipmaker Melexis.’

Voor de vermogensbeheerder Value Square is AB InBev wel een koopkandidaat. ‘De grootste brouwer ter wereld waarschuwde als een van de eerste bedrijven voor de impact van de pandemie, want hij is ook stevig in China aanwezig, waar corona uitbrak’, zegt fondsbeheerder Patrick Millecam. ‘De heropening van de horeca zal de cashflows doen toenemen, waardoor AB InBev zijn schulden verder kan afbouwen. De groep heeft trouwens geen problemen om zich te herfinancieren.’

Ik heb een opborrelend vermoeden dat champagne deze zomer een forse comeback zal maken. Dan is Vranken-Pommery interessant. Pierre Huylenbroeck Mister Market Magazine

De analisten tippen op nog andere producenten van alcoholische dranken. Simon Renty van De Belegger zet in op ’s werelds grootste maker van sterke dranken Diageo. ‘De maker van Johnnie Walker, Smirnoff en Captain Morgan kan marktaandeel winnen omdat gedistilleerde dranken meer groeien dan wijn of bier, en door zijn focus op premiummerken.’

Kristoff Van Houte van Kroffinvest ziet wat in Lucas Bols. ‘Het Nederlandse bedrijf, met dranken als Bols-jenever en Passoa, slaagde er in de eerste helft van zijn boekjaar in een minieme wist te boeken ondanks de gesloten horecazaken. Als we weer op stap gaan en een cocktail nuttigen, zal het bedrijf daarvan profiteren. De zogeheten on-trade in bars en restaurants is in normale tijden goed voor meer dan de helft van de omzet. De distributeurs hebben hun voorraden afgebouwd. Als de horeca weer opengaat, moeten ze die weer opbouwen.’

Schermvullende weergave

‘De roaring twenties doen me denken aan de wereld van de roman ‘The Great Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald’, zegt Pierre Huylenbroeck van Mister Market Magazine. ‘En wat dronken ze daar? Beslist geen bruiswater, maar wel de bruisende godendrank champagne. Ik heb een opborrelend vermoeden dat champagne deze zomer een forse comeback zal maken. Dan is Vranken-Pommery interessant. De beurskoers van 14 euro zit een eind onder de boekwaarde van ruim 40 euro, waarin veel vaste activa zitten zoals de wijngaarden en de kastelen. Laten we ook niet vergeten dat in China het normale leven al hernomen is. Daar drinken ze graag het Vranken-gamma.’

Wie drinkt, eet daar graag iets bij. De Britse maker van vers bereide voeding Bakkavor zag de omzet vorig jaar 4,9 procent terugvallen, maar kan snel herstellen, zegt onafhankelijk analist Gert De Mesure. ‘Bakkavor is actief in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. Dankzij herstructureringen in de VS wist de groep de brutobedrijfswinst stabiel te houden. Zelfs een geleidelijk herstel in 2021 kan tot een belangrijke winstgroei leiden. Tegen 8,6 keer de verwachte winst voor 2021 is het aandeel goedkoop.’

De Mesure mikt ook op een herstel van het reisverkeer en het toerisme. ‘Via Eiffage kan je daarop inspelen. Het Franse bedrijf is bij ons vooral bekend als bouwgroep, maar heeft ook omvangrijke autostradeconcessies, zoals de Autoroute du Soleil in Frankrijk, maar ook in Duitsland, Portugal en zelfs Senegal. Daarnaast baat Eiffage de luchthaven van Rijsel uit. De groepsomzet zakte in de eerste negen maanden van 2020 met 13 procent. In 2021 zouden zowel de concessies als de traditionele bouwtak meer moeten opleveren. De winst zal volgens de prognoses bijna verdubbelen.’

Genieten in Monaco

Als de rijken der aarde hun geld weer buitenhuis laten rollen, kan Société de Bains de Mer Monaco daar garen bij spinnen. ‘De Monegaskische groep investeerde de voorbije jaren 660 miljoen euro in de renovatie van het Hotel de Paris en in een prestigieus project van luxewinkels, kantoren en residenties in het prinsbisdom’, zegt De Mesure. ‘Het bedrijf had de pech dat beide projecten in maart, net voor de lockdowns, werden opgeleverd. De omzet kelderde in de eerste negen maanden met de helft en de vennootschap dook in het rood. Met de nieuwe projecten is het bedrijf klaar als de boom er weer komt.’

Wie gek is op een cruisereis, kan daar al bijna een jaar niet van genieten. Grote cruisevaarders zagen hun cashflows plots wegvallen, waardoor ze veel moesten lenen om te overleven. De maker van wassystemen Jensen, met cruises en hotels als grote klanten, heeft daarentegen nog een ijzersterke balans, maar noteert met een crisiskorting. Het aandeel kreeg drie nominaties. ‘Het familiale bedrijf heeft een uitstekend trackrecord en kan nog even een moeilijke periode overbruggen’, zegt Van Houte.

Meerdere analisten zien kansen in de luchtvaart. ‘We kiezen voor bedrijven met een sterke prijszettingsmacht en balans’, zegt Renty. ‘De Europese vliegtuigbouwer Airbus begon aan de crisis met een sterke nettokaspositie. Die is wegslonken tot een kleine nettoschuld, maar de balans hoort nog bij de beste in de sector. Airbus kan marktaandeel winnen van Boeing, dat een zwaardere crisis doormaakt. Pogingen om het duopolie van Airbus en Boeing in de burgerluchtvaart open te breken faalden in het verleden. Daardoor zal Airbus nog lang van zijn sterke marktpositie kunnen genieten.’ Voorts kiest hij voor het Spaanse Aena, de grootste luchthavenuitbater ter wereld. ‘Als de cijfers van 2019 terugkeren, noteert het aandeel slechts aan 14 keer de winst.’

Belgische pralines

De Belgische holding Bois Sauvage verkoopt met haar pralinemerken Neuhaus en Jeff de Bruges een groot deel van de omzet in de taxfreeshops op luchthavens of in grote toeristische centra. ‘De chocoladetak is goed voor de helft van de intrinsieke waarde van de holding’, zegt Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer. ‘Als de toeristen opnieuw naar België komen, zullen ze een voorraad chocolade inslaan. Daarnaast heeft Bois Sauvage de forse stijging van twee belangrijke deelnemingen, die in de materialengroep Umicore en de schuimrubberspecialist Recticel, totaal niet gevolgd.’

8,3 miljoen Voorzitter Charles Beauduin kocht vorige week voor 8,3 miljoen euro Barco-aandelen bij.

Wie denkt dat we snel de nieuwste James Bond-film met een zakje popcorn kunnen gaan kijken, kan inzetten op Kinepolis. ‘De cinemagroep heeft een sterke balans en is voor het grootste stuk eigenaar van zijn zalen. Begin januari kreeg Kinepolis een extra lening van 80 miljoen euro om een eventueel langere lockdown te overbruggen,’ zegt Millecam.

Als toeleverancier van Kinepolis kaapt Barco nog meer nominaties weg. ‘Die klepper in beeldtechnologie is bijna gehalveerd door corona’, zegt Huylenbroeck. ‘Wacht maar tot de cinema’s na China ook in het Westen weer mogen openen, tot de befaamde Barco-videowalls weer schitteren op evenementen en we weer mogen vergaderen. Met de Clickshare-tool maakte Barco vergaderen op kantoor zo veel gemakkelijker, wat precorona de oorzaak was voor de geweldige koersklim. Barco breekt stilaan ook met Clickshare Conference door, waarmee ook mensen vanop afstand vlot kunnen meedoen.’ Ook Stefaan Casteleyn ziet meerdere tekens van vertrouwen: Barco behoudt zijn dividend en hoofdaandeelhouder Charles Beauduin kocht vorige week voor 8,3 miljoen euro aandelen bij.

Het opnieuw op gang komen van sportevenementen kan de maker van beeldservers voor live-uitzendingen EVS een impuls geven. ‘Ondanks de lockdowns kon EVS in de eerste jaarhelft van 2020 een minieme winst boeken’, zegt Van Houte. ‘EVS heeft een netto-kaspositie. Zelfs als de Olympische Spelen in Tokio ook dit jaar niet doorgaan, zal dat het bedrijf niet nekken.’

Opgepast: inflatiegevaar

Als de gezinnen hun optimisme terugwinnen, kan ook de autosector herleven. Vorig jaar dook de Europese autoverkoop een kwart in elkaar. ‘Wat is mooier om de crisis achter ons te laten dan een blinkende bolide te kopen?’, vraagt Casteleyn zich af. Hij tipt op Porsche Holding, de houdstermaatschappij die 31 procent van de Volkswagen-aandelen in handen heeft, en in stemrechten zelfs 53 procent. ‘Porsche holding heeft een solide balans. De VW-groep leverde afgelopen kwartaal meer elektrische wagens dan Tesla en is klaar voor de toekomst. Maar wie liever de auto’s koopt dan de aandelen, kan ik niets kwalijk nemen.’

Wat is mooier om de crisis achter ons te laten dan een blinkende bolide te kopen? Stefaan Casteleyn 1Vermogens- beheer

Een gevaar van ongebreidelde spenderingsdrift is een versnelling van de inflatie. Als de consumptie en de investeringen plots de hoogte ingaan en de capaciteit niet kan volgen, kan dat prijsstijgingen uitlokken. We zien daar nu al signalen van. In de VS is de inflatie gestegen naar 1,4 procent. De hogere olie- en grondstoffenprijzen wijzen op een verdere versnelling. Economen voorspellen een inflatie van 2,4 procent in 2021. Een inflatieopstoot kan de rente hoger sturen, wat de beurzen kan treffen. Maar zowel de Federal Reserve als het Amerikaanse ministerie van Financiën signaleerde deze week dat de stimuluskraan openblijft. Het inflatiegevaar weegt volgens hen niet op tegen het gevaar van een neergaande economie.

In 1929 was een forse renteverhoging van 5 naar 6 procent door de Fed een van de aanleidingen voor het einde van het feestgedruis, naast de torenhoge waarderingen op de beurs, het gespeculeer met geleend geld en de overproductie in de economie en landbouw. Na acht jaar hausse en het waanidee dat de markt alleen kan stijgen, spatte het sprookje uit elkaar. Op Black Monday 28 oktober dook de Dow Jones bijna 13 procent lager, de dag nadien nogmaals 12 procent. De twee maanden voordien was de markt ook al 30 procent gecorrigeerd.