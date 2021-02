Twitter schiet fors boven de lat

Twitter komt dinsdagavond nabeurs met cijfers die veel beter zijn dan verwacht. De omzet steeg sterk in het vierde kwartaal en ging 28 procent hoger tot 1,29 miljard dollar. Analisten voorzagen een omzet van 1,19 miljard . De winst per aandeel schoot meer dan 50 procent hoger tot 38 dollarcent, terwijl de markt rekende op 31 dollarcent.

Dagelijkse actieve gebruikers

Ook viel het aantal dagelijkse actieve gebruikers ietwat tegen. Hoewel dit cijfer met 27% klom tot 192 miljoen, rekenden analisten op 193,5 miljoen actieve gebruikers. 'In het vierde kwartaal hebben we nieuwe en geheractiveerde accounts een betere verbinding met Twitter gegeven door in te spelen op de persoonlijke voorkeuren en interesses. De eerste data wijst erop dat deze verbeteringen zorgden voor een betere klantervaring en een grotere groei van het aantal dagelijkse actieve gebruikers in het vierde kwartaal.'