'Twitter wil TikTok kopen'

Wall Street gaat hoger. Twitter veert op doordat het mogelijk TikTok wil kopen. Kodak krijgt een klap.

De Amerikaanse beurzen noteren in het groen. Beleggers zijn te spreken over het de presidentiƫle besluiten die de Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgevaardigd. Het gaat onder andere om een tijdelijk opschorting van de loonbelasting voor Amerikanen die minder verdienen dan 100.000 dollar per jaar, bescherming tegen huisuitzetting en een voortzetting van de werkloosheidsuitkeringen. Deze laatste uitkeringen krijgen wel een knip van 600 naar 400 dollar.

Het valt echter nog af te wachten hoeveel impact die besluiten in werkelijkheid zullen hebben. Het Witte Huis is namelijk beperkt in wat het kan doen aangezien het Amerikaanse Congres de centen beheert. Het is bovendien erg waarschijnlijk dat een en ander juridisch betwist zal worden.

De Dow Jones wint rond 16u 0,9 procent.

Twitter

Het aandeel Twitter veert met 3 procent op, na berichten dat het sociale medium de Amerikaanse poot van zijn Chinese branchegenoot TikTok wil overnemen. Twitter zou de eigenaar van TikTok, ByteDance, hebben benaderd nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de Amerikaanse tak van de dansapp verkocht moet worden voor midden september.

Het zou voor Twitter een grote overname zijn. Sommige analisten schatten de Amerikaanse poot op waardes tot 50 miljard dollar. Twitter heeft zelf een marktkapitalisatie van 30 miljard dollar. Vorige week toonde Microsoft interesse in de Amerikaanse tak van TikTok.

Trump vaardigde vorige week enkele decreten uit die Amerikaanse transacties belemmeren met Chinese socialemedia-apps als WeChat en TikTok, omdat die 'significante risico's' zouden vormen voor de privacy en veiligheid van Amerikaanse burgers. Trump eiste vorige week ook dat een 'substantieel deel' van het verkoopbedrag van de Amerikaanse tak naar de schatkist van de VS moet.

Kodak

De camera valt bij Kodak even van het statief: het aandeel dondert 30 procent lager. De VS zetten het plan om 765 miljoen dollar aan het fotobedrijf te lenen even in de koelkast.

Dat doen ze omdat er beschuldigingen zijn van wangedrag door medewerkers van het bedrijf. De Amerikaanse instantie voor de financiering van internationale ontwikkeling (DFC), die de lening zou verzorgen, neemt duidelijk stelling:

De recente beschuldigingen van wangedrag zorgen voor serieuze bezorgdheden. We zullen niet verdergaan totdat het bedrijf gezuiverd is van de beschuldigingen. DFC

Verder kan Kodak een onderzoek verwachten van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar de openbaarmaking van de overheidslening. Mogelijk was sprake van handel met voorkennis door het management van het bedrijf.

Onlangs werd bekend dat de zieltogende fotopionier de overheidslening zou krijgen om zichzelf om te vormen in een farmaproducent. De onderneming zou zich vooral bezig houden met de productie van ingrediƫnten van Covid-19-medicijnen. Daardoor ontplofte het aandeel in enkele dagen van 2,14 naar 33,20 dollar om kort daarna te zakken naar zowat 15 dollar. Met de klap van maandag noteert het aandeel op 10,33 dollar

McDonalds

McDonalds klaagt zijn voormalige CEO Stephen Easterbrook aan, omdat hij volgens de fastfoodketen met nog eens drie extra werknemers een seksuele relatie had.

Het bedrijf stuurde Easterbrook eerder de laan uit voor het hebben van een relatie met een werknemer, maar nu is er dus nieuwe informatie opgedoken. De onderneming zou bewijs hebben in de vorm van tientallen foto's en video's van vrouwelijke werknemers. Hij zou ook bewijsmateriaal over de relaties hebben vernietigd. Voorts zou hij nog een grote hoeveelheid aandelen ter waarde van honderdduizenden dollars aan een van de werknemers hebben gegeven waarmee hij een seksuele relatie had.

Mcdonalds zegt nu dat het de scheidingsovereenkomst nooit had getekend als het deze informatie eerder had gehad. Nu wil het bedrijf eerdere compensaties terugkrijgen van Easterbrook.