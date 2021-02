Twitter wil omzet verdubbelen

Wall Street gaat lager. Twitter vliegt hoger dankzij een nieuw omzetdoel. Nvidia weet niet te profiteren van beter dan verwachte cijfers. GameStop schiet opnieuw hoger.

De Amerikaanse beurzen verliezen terrein. Daarmee lijken de sussende woorden van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) Jerome Powell alweer wat uitgewerkt. Woensdag zei hij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat het nog wel drie jaar kan duren voordat de inflatie de inflatiedoelstelling van de centrale bank - een geldontwaarding van 2 procent per jaar - aantikt.

De Amerikaanse tienjaarsrente schiet 7 basispunten hoger naar 1,45 procent, het hoogste peil in een jaar. Beleggers zijn bezorgd over de stijgende rente, omdat die ertoe leidt dat de huidige waarde van toekomstige winsten zakt.

De Dow Jones verliest rond 17.30 uur 0,6 procent.

Twitter

Het aandeel Twitter gaat bijna 9 procent hoger. De socialemedia-speler laat via de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten dat de omzet kan stijgen van 3,7 miljard dollar in 2020 naar meer dan 7,5 miljard tegen 2023. Ofwel: het verwacht een verdubbeling van de inkomsten tegen 2023. Daarnaast herhaalde de groep dat ze van plan is een brutomarge tussen 40 en 50 procent te halen.

Eerder deze maand zei Twitter dat het 192 miljoen dagelijks actieve gebruikers telde tegenover 152 miljoen een jaar eerder. Het verwacht ook dat het dit kwartaal een omzet behaalt van 1,04 miljard dollar. Beleggers zijn buitengewoon enthousiast over het aandeel, want de koers van Twitter is in de afgelopen zes maanden bijna verdubbeld:

Nvidia

Het aandeel Nvidia zakt 4 procent terwijl het bedrijf met beter dan verwachte resultaten is gekomen. De chipreus zag de omzet in het vierde kwartaal met 61 procent stijgen naar 5 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op een omzet van 4,82 miljard. De winst per aandeel kwam uit op 3,10 dollar, waar de markt rekende op 2,81 dollar.

Voor het eerste kwartaal verwacht de onderneming een omzet van ongeveer 5,3 miljard dollar (analisten rekenden op 4,49 miljard). Verder zegt het bedrijf vooruitgang te boeken met de overname van het Britse Arm. 'Met Arm zullen we enorme kansen creëren voor het volledige ecosysteem', klinkt het bij Nvidia.

Voor de eerste jaarhelft verwachten we bij Nvidia een sterke stijging van de vraag uit de game-industrie. Harlan Sur Analist bij JPMorgan

JPMorgan-analist Harlan Sur laat zijn koersdoel voor het aandeel stijgen van 605 naar 660 dollar en bevestigt zijn koopadvies. 'We geloven dat Nvidia goed blijft presteren in alle segmenten. Hoewel de eerste helft van het jaar vaak slechter is dan de tweede helft verwachten we een sterke vraag vanuit de game-industrie. Dat zal een sterke omzetaandrijver zijn voor het bedrijf.'

Door de pandemie is de markt voor gaming gigantisch gestegen. Door de coronabeperkende maatregelen kunnen mensen hun vrije tijd niet buiten of in het café doorbrengen, waardoor ze ervoor kiezen hun vrienden online te zien tijdens het onlinegamen.

GameStop

Het doodverklaarde aandeel GameStop beleefde onlangs zijn tweede jeugd dankzij de Reddit-beleggers, waardoor het aandeel piekte op 347,51 dollar. Daarna zakte het als een plumpudding ineen, waardoor iedereen het aandeel opnieuw doodverklaarde. 'Het feestje is voorbij, ga naar huis', luidde het devies. Maar deze onverbeterlijke Lazarus blijft maar weer opstaan. Woensdag verdubbelde het aandeel en donderdag stijgt het met 47 procent naar bijna 135 dollar.