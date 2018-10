UBS schrapt verkoopadvies voor Melexis

De zakenbank zet de rating voor de maker van chips voor de autosector op 'bijhouden'. Het koersdoel zakt van 57 naar 54 euro.

Na de tuimelperte van 44 procent sinds de piek van meer dan 92 euro in juni achten analisten François-Xavier Bouvignies en David Mulholland de tijd rijp om niet langer ultrapessimistisch te zijn over Melexis . 'Door de koersdaling zien we een betere balans tussen het risico dat je neemt en de mogelijke beloning', stellen de UBS-analisten. Ze schatten het winstscenario in op 60 procent en het verliesscenario op 35 procent.

Het analistenteam voorspelt een omzetgroei van amper 4 procent in het vierde kwartaal, tegenover een gemiddelde van 15 procent de drie kwartalen voordien

Ze zien Melexis als een interessante barometer van de halfgeleiderindustrie voor de autosector. Het bedrijf haalt 90 procent van zijn omzet van autobouwers. Op korte termijn verwacht UBS een gevoelige vertraging. Het analistenteam voorspelt een omzetgroei van amper 4 procent in het vierde kwartaal, tegenover een gemiddelde van 15 procent de drie kwartalen voordien. Het gelooft dat grote klanten door de handelsoorlog en de nieuwe emissienormen hun bestellingen uitstellen.

Robuust herstel?

'In ons neerwaarts scenario gaan we uit van een omzetdaling van 3 procent in 2019, een bedrijfswinstmarge van 23 procent en een waardering van 8 keer de ondernemingswaarde versus de brutobedrijfswinst (EV/ebitda), het dieptepunt uit 2015. Dat zou het koersdoel op 33 euro brengen', leggen de analisten uit.

'Maar als je denkt dat de vertraging slechts tijdelijk is, kan de omzetgroei in 2019 wel eens heel robuust zijn. Rekening houdend met een omzetklim van 8 procent, een marge van 26 procent en een waardering van 16 keer de EV/ebitda - het gemiddelde voor Melexis van de voorbije drie jaar - beland je op een koersdoel van 80 euro.' Afhankelijk van de reële cijfers en de waardering die de markt voor Melexis wil betalen, kom je dus op heel andere koersen uit.

Waarom gaan de analisten niet rechtuit voor een koopadvies? 'Het management benadrukte tijdens de conferencecall vorige week het gebrek aan zichtbaarheid bij het ingaan van 2019', leggen ze uit. 'Daarom is er nog een neerwaarts risico, zeker in de eerste helft van volgend jaar. De markt zal bovendien nog wat tijd nodig hebben om de nieuwe prognoses van Melexis in te calculeren.'

'Elektrisch is geen opportuniteit'

De aandrijving van een elektrische auto heeft minder magnetische senoren nodig waarin Melexis sterk staat. Analisten UBS

'Op lange termijn is het ook onduidelijk hoe de opmars van elektrische en zelfrijdende auto's het businessmodel zal veranderen. Wij zien de elektrische wagen niet als een opportuniteit voor Melexis', opperen de analisten. UBS liet een labo een elektrische Chevrolet Volt uit elkaar halen om die te vergelijken met een traditionele Volkswagen Golf. 'De aandrijving van een elektrische auto heeft minder magnetische sensoren nodig, en daarin staat Melexis sterk. Allegro is in dat segment een grote uitdager, en Melexis zou ook marktaandeel kunnen verliezen aan Infineon en STMicro.' Hybride wagens zijn dan weer wel gunstig voor de business van Melexis, oordeelt het beurshuis.

Duurder dan de sector

UBS vindt Melexis nog altijd duur: 'Duurder dan het sectorgemiddelde. Het aandeel noteert zelfs na de recente terugval tegen 11 keer de ondernemingswaarde versus de brutobedrijfswinst. Het sectorgemiddelde is 9.'

Het beurshuis meent ook dat Melexis zijn winstmarge boven 25 procent niet zal kunnen handhaven. De belangrijkste uitdaging wordt de omzet te diversifiëren buiten de autosector. Op korte termijn kan de verplichting om bandendruksensoren op elke wagen te laten monteren in China, een impuls geven.