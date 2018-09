UBS ziet Amerikaanse storm voor Ahold Delhaize

Een verkoopadvies van UBS haalt Ahold Delhaize onderuit: -4,8 procent. De Zwitserse bank wijst naar de opmars van prijsbrekers en het belang van e-commerce.

In het rapport is sprake van een Amerikaanse storm. Enerzijds moet Ahold Delhaize in de VS opboksen tegen pittige concurrentie van Walmart en de Duitse prijsbrekers Aldi en Lidl. Anderzijds staat Ahold achter op het vlak van e-commerce en vreten stijgende kosten aan de winstmarge.

UBS plakt een verkoopadvies op het aandeel en verlaagt het koersdoel met 10 procent tot 18 euro.

De VS is de belangrijkste markt van Ahold. Ze maakt 60 procent uit van de bedrijfswinst (ebit). Maar Ahold presteert er niet bijster goed. De supermarktketen kent een volumedaling van 0,6 procent op jaarbasis. Nochtans voerde het Belgisch-Nederlands bedrijf vorig jaar voor 150 miljoen euro aan prijsverlagingen door.

Dat Ahold marktaandeel verliest is voornamelijk te wijten aan een herboren Walmart. 's Werelds grootste supermartketen zette in het tweede kwartaal een omzetgroei neer van 4,5 procent. Ongeveer 61 procent van de Amerikaanse klanten van Ahold shopt ook wel eens bij Walmart, wat van de Amerikaanse keten Aholds grootste concurrent maakt.

De concurrentiestrijd wordt verergerd door de opkomst van de Duitse prijsbrekers Aldi en Lidl. Aldi opent aan sneltempo nieuwe winkels in de VS. Momenteel ligt 43 procent van Aholds Food lion winkels en 37 procent van de Stop & Shop winkels op minder dan 10 minuten afstand van een Aldiwinkel.

Ahold heeft nog een lange weg te gaan om op prijs te kunnen concurreren. Prijsonderzoek toont aan dat private label-producten bij Ahold gemiddeld 30 procent duurder zijn dan bij Aldi.

Daarnaast wordt e-commerce steeds belangrijker in de VS. Door de overname van de winkelketen Whole Foods door Amazon kunnen de supermarkten niet meer rond e-commerce heen. Op de onlinemarkt heerst een nog grotere prijsdruk waardoor de winstmarge van Ahold verder zal krimpen.

Bovendien stijgen de kosten in de VS. De oververhitte economie duwt de inflatie hoger. De inflatie van goederen behalve voedsel staat met 3,2 procent op het hoogste peil in meer dan 6 jaar. Ahold heeft in tegenstelling tot haar concurrenten nog geen loonstijgingen doorgevoerd waardoor Ahold op korte termijn meer loondruk zal voelen dan haar concurrenten.