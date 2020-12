UCB, de beursgenoteerde broers Borlée

De biofarmaciegroep liep in 2020 de perfecte estafette: veteraan Cimzia trekt nog een spurtje, terwijl nieuwkomer bimekizumab popelt om het stokje over te nemen.

'Meestal wordt op vrijdagavond slecht nieuws gedropt, maar er zijn dus uitzonderingen.' Zo luidde de commentaar van Emily Field, farma-analiste bij Barclays, op het persbericht van UCB op vrijdagavond 10 januari (1). CEO Jean-Christophe Tellier 'waarschuwt' de beleggers daarin dat omzet én winst over het boekjaar 2019 hoger dan verwacht zullen uitkomen.

De aandelen van het jaar De marktenredactie van De Tijd verkoos de meest markante aandelen van het jaar. Vandaag: UCB, dinsdag: Colruyt

De beurskoers springt hoger en tekent als de prognose in februari in jaarcijfers gegoten wordt het eerste van een lange serie records op (2). De cijfers leren dat de oudjes van de groep absoluut nog niet aan hun pensioen denken. Het reumamiddel Cimzia tekende in 2019 met 1,7 miljard euro omzet (+18%) voor 35 procent van de groepsverkopen. Die 1,7 miljard was eigenlijk de initieel voorspelde piekomzet. Tellier legt nu de lat voor de sterkhouder op 2 miljard euro, tegen 2024.

De oudjes verschaffen de onderzoekers van UCB zo de tijd om de beloftevolle pijplijn nieuwe geneesmiddelen klaar te stomen, zodat die in de betere estafetteloop die het runnen van een farmagroep is later dit decennium het stokje naadloos kunnen overnemen.

Een schaarse tegenvaller met het potentiële epilepsiemiddel padsevonil (3) nemen beleggers er met de glimlach bij, te meer daar Tellier even later de chequeboek opentrekt om in de VS de epilepsie-expertise van Engage Therapeutics te shoppen (4). Prijskaartje: 125 miljoen dollar, exclusief mijlpaalbetalingen.

De recordjacht gaat helemaal crescendo in juni. Dan wordt duidelijk dat de opvolging verzekerd is, terwijl de oudjes nog niet versleten zijn. In de marge van de - corona oblige - virtuele jaarvergadering van de Amerikaanse dermatologen stelt UCB ijzersterke onderzoeksresultaten voor met het experimentele psoriasismedicijn bimekizumab, dat bij de behandeling van de ontstekingsziekte beter scoort dan rivaal Stelara van J&J (5). Een maand later spurt 'bime' ook rivaal Cosentyx van Novartis voorbij.

En 2021? 2021 moet het jaar worden waarin bimekizumab met de commerciële lancering als psoriasismiddel aan de estafetteloop begint. Waarbij de groep zal moeten opboksen tegen giganten (J&J, Novartis, Eli Lilly) met grote marketingbudgetten. En de groep heeft nog verschillende stokjes in de race, met tegen het jaareinde cruciale onderzoeksresultaten voor 'bime' bij twee andere aandoeningen én voor zilucoplan bij de behandeling van myasthenia gravis, een domein waar Argenx met efgartigimod een paar lengtes voorsprong heeft.

'We hebben het risico uit onze portefeuille gehaald', zegt Tellier eind juli bij de voorstelling van de - sterke - halfjaarcijfers (6). Toch is dat rapport het signaal voor winstnemingen. Want spijts de sterke eerste helft blijft de CEO bij de conservatieve prognose voor heel 2020. Dat is niet onlogisch gelet op de pandemie die enkele onderzoeken vertraagt, maar schiet beleggers bij een recordkoers in het verkeerde keelgat.

Bovendien kijken beleggers vanaf september angstig naar peilingen die bij de Amerikaanse verkiezingen van 3 november een 'blauwe' (lees: Democratische) golf voorspellen (7). Ze vrezen dat president Joe Biden onder druk van de linkervleugel in zijn partij de traditioneel exorbitante prijzen voor geneesmiddelen in de VS - het land spendeert 18 procent van het bruto binnenlands prodcut aan gezondheidszorg, tegenover 12 procent in Duitsland of Canada - zal verlagen.