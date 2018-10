UCB-middel tegen lupus faalt

Het geneesmiddel tegen de auto-immuunziekte lupus waaraan UCB en Biogen werkten, haalde niet de gewenste resultaten in klinische tests.

Een tegenslag voor de farmagroepen UCB en het Amerikaanse Biogen , die samen het middel Dapirolizumab aan het testen waren om de auto-immuunziekte lupus te behandelen. De fase 2b-tests leverden na 24 weken behandeling onvoldoende positieve eindresultaten op bij de testpatiënten, hoewel er wel enige klinische verbetering was en het middel veilig bleek.

Volgens KBC Securities zal Dapirolizumab daardoor niet meer verder worden ontwikkeld. Het middel was al tevergeefs voor vele andere aandoeningen getest. Voor lupus hebben bovendien al veel andere farmabedrijven vergeefs middelen gezocht, maar de ziekte behandelen met een goed resultaat zonder bijwerkingen blijkt aartsmoeilijk.

Analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse stellen dat Dapirolizumab niet tot de toplijst hoorde in de pijplijn van UCB. Toch is het onderzoek een tegenvaller. Ze houden hun koopadvies in beraad.