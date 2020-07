UCB strikt distributiepartner voor middel tegen Crohn

UCB gaat in zee met Ferring Pharmaceuticals om zijn middel Cimzia in de VS verder aan de man te brengen voor de behandeling van de ziekte van Crohn.

UCB besteedt in de VS voor de behandeling van de ziekte van Crohn met zijn product Cimzia de volledige marketing, de verkoop en het relatiebeheer met geneesheren uit aan Ferring Pharmaceuticals. Ferring zal er voorgevulde injectiespuiten met Cimzia aan de man brengen bij geneesheren en hospitalen en hoopt daarmee zo'n 800.000 Amerikaanse patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte te bereiken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Het gaat om een gedeeltelijk partnerschap. Voor andere indicaties waarbij Cimzia wordt gebruikt, zoals reuma en huidziektes, blijft UCB zelf instaan voor de vermarkting.

Cimzia is in de VS aan een zegetocht bezig. Bij een update in februari meldde UCB dat het middel in de VS een omzet van 1,71 miljard dollar behaalde. Daarmee overtrof het zelfs de meest optimistische prognoses. UCB verhoogde daarop de verkoopdoelstelling naar 2 miljard euro tegen 2024 en trekt nu dus Ferring Pharmaceuticals aan boord om die doelstelling mee te realiseren.

Oxytocine

Ferring is een van oorsprong Zweeds farmabedrijf dat werd opgericht door het dokterskoppel Eva en Frederik Paulsen. Het bedrijf is nog steeds in familiale handen en heeft na enkele overnames zijn hoofdzetel in Zwitserland. Via zijn Nederlandse dochter is het sinds de jaren 80 actief in de VS vanuit San Diego. Ferring staat onder meer bekend als de eerste producent van synthetisch oxytocine, een vrouwelijk hormoon dat gebruikt wordt om bevallingen op te wekken.