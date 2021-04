UPS schiet hoger dankzij pakjesbonanza

Wall Street noteert in het rood ondanks een forse stijging van het consumentenvertrouwen. Tesla zakt na kwartaalcijfers. UPS profiteert van de e-commerce. GE stelt teleur met zijn prognose. Alphabet en Microsoft lopen zich warm voor kwartaalcijfers nabeurs.

De Amerikaanse beurzen gaan lager ondanks een mooi cijfer over het consumentenvertrouwen in de VS in april. De index schiet scherp hoger van 109 naar 121,7 punten. Amerikanen zijn onder andere optimistischer over de toekomstige ontwikkeling van hun inkomen, mogelijk het gevolg van de verbeterende jobmarkt en de forse begrotingsstimulus van de Amerikaanse overheid.

De Dow Jones zakt rond 17.00 uur met 0,1 procent.

United Parcel Service (UPS) schiet 11 procent hoger. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal meer omzet gedraaid en winst geboekt dan verwacht. De Amerikaanse pakjesvervoerder haalde volop profijt uit de hogere online aankopen tijdens de coronapandemie.

UPS zag zijn omzet met 27 procent toenemen tot 22,9 miljard dollar en klopte zo de consensusverwachting van 20,49 miljard dollar. Ook de gezuiverde winst per aandeel, die 2,77 dollar bedroeg, was hoger dan verwacht (1,72 dollar).

Tesla

Tesla zakt met 4 procent ondanks een beter dan verwacht kwartaalrapport. De winst per aandeel kwam uit op 0,93 dollar, een recordwinst en hoger dan de analistenverwachting van 0,79 dollar. De omzet ging 75 procent hoger tot 10,39 miljard dollar.

So why the long faces? Dat heeft te maken met de manier waarop het bedrijf zijn winst heeft gehaald. Zo was de nettowinst op basis van de Amerikaanse boekhoudnormen (GAAP) van 438 miljoen nog altijd lager dan de omzet die het bedrijf puurde uit zogenaamde 'regulatory credits' (belastingvoordelen die Tesla slijt aan rivalen die minder ver staan met elektrische auto's).

Die credits zijn een relatief klein deel van de omzet, maar pure winst. De enige reden waarom Tesla in het eerste kwartaal een nettowinst draaide, is door die credits en niet door het verkopen van elektrische auto's zelf.

Daarnaast boekte de autobouwer een winst van 101 miljoen dollar door het verkopen van bitcoins.

Gamestop

GameStop schiet 7 procent de hoogte in. De videogameverdeler verkocht 3,5 miljoen extra aandelen voor 551 miljoen dollar. Maandag steeg het aandeel al bijna 12 procent en het lijkt niet van plan om te vertragen. Het aandeel dat de favoriet is van de internetgeneratie won net geen 800 procent dit jaar. GameStop wil het extra kapitaal gebruiken om zo snel mogelijk de overgang naar e-commerce te maken.

Alphabet

Google-moeder Alphabet komt vanavond nabeurs met cijfers over het eerste kwartaal. In het vierde kwartaal bleek al dat de advertentiemarkten in herstelmodus waren. In het heetst van de coronapandemie schroefden bedrijven wereldwijd hun advertentie-uitgaven terug om zoveel mogelijk cash te sprokkelen om de coronacrisis door te komen. Daarbij waren veel bedrijven gesloten, waardoor minder advertentie-uitgaven nodig waren.

Ook voor het eerste kwartaal gaan analisten uit van een stevig vervolg van het herstel. Opvallend is dat analisten ten opzichte van begin dit jaar hun verwachtingen al stevig hebben verhoogd. Tegenover januari zijn de winstverwachtingen met 15 procent gestegen tot 18,05 dollar per aandeel. De reden van dat groeiende optimisme is duidelijk. Dankzij de op stoom komende vaccinatiecampagne in het eerste kwartaal is de Amerikaanse economie voorzichtig aan het heropenen.

Het bedrijf boven de socialemedia-app Snapchat, Snap, rapporteerde vorige week al resultaten over het eerste kwartaal en die waren beter dan verwacht. Dat ondersteunt de verwachting dat ook de resultaten van Alphabet goed zullen zijn. Analisten denken wel dat er een marktreactie kan komen als de resultaten matig zijn, omdat de verwachtingen van de markt nu hoog zijn.