Uber belooft voor het eerst winst

Donderdagavond publiceerde Uber zijn kwartaalrapport, waarbij het aankondigde dat het in het vierde kwartaal van 2020 zijn eerste winst verwacht. Eerder voorzag het bedrijf dat de brutobedrijfswinst pas in 2021 positief zou zijn.

In het vierde kwartaal zag het bedrijf de omzet met 37 procent stijgen tot 4,07 miljard dollar (+37%). De markt ging eerder uit van 4,06 miljard. De omzetgroei van het laatste kwartaal van 2019 was daarnaast sterker dan de klim van 30 procent in het kwartaal daarvoor. Het verlies per aandeel kwam met 64 dollarcent lager uit dan de 68 cent die analisten voorzagen.