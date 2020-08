Uber en Lyft dreigen met staking

De taxi-apps Uber en Lyft dreigen vanaf vrijdag hun activiteiten te staken in de Amerikaanse staat Californië. De staat heeft de twee bedrijven voor de rechter gesleept, omdat ze volgens Californië een nieuwe staatswet niet opvolgen. De nieuwe wet zegt dat ondernemingen hun werkers moeten behandelen als werknemers in plaats van zelfstandigen, wanneer de werkers door de werkgever gestuurd worden en onderdeel zijn van de normale gang van zaken in het bedrijf.

Rechter

De rechter stelde de Amerikaanse staat in het gelijk en gaf de twee bedrijven tot vrijdag middernacht om hun chauffeurs als werknemers aan te merken. Maar Uber en Lyft vechten het oordeel aan en willen dat ze in de tussentijd verder kunnen op de weg die ze al zijn ingeslagen. Maar tenzij het hof van beroep besluit dat Uber en Lyft door mogen gaan met hun oude manier van werken staat de deadline van vrijdag als een huis.

Hoge inzet

Het staken van de werkzaamheden is voor beide bedrijven pijnlijk. De staat Californië was voor de coronacrisis goed voor 9 procent van de wereldwijde ritjes van Uber, voor Lyft was dat percentage zelfs 16 procent. Een dergelijke klap kunnen beide ondernemingen nu niet gebruiken. Zo zag Uber het aantal ritjes door corona met 75 procent afnemen in het tweede kwartaal, terwijl Lyft een afname zag van meer dan 50 procent.