Uber en de lange adem

Analisten verwachten pas een herstel van de taximarkt in de tweede helft van 2021. Beleggers zullen vooral kijken naar de kostenbesparingen bij Uber.

De taxi-app Uber komt woensdag om 22.00 uur Belgische tijd (na sluiting van Wall Street) met resultaten over het vierde kwartaal. Iedereen weet nu al hoe de omzetcijfers zullen zijn: niet best. Dat is ook niet zo vreemd aangezien de taximarkt een zware klap heeft gekregen door de coronacrisis. Daardoor hoeven mensen minder van A naar B te reizen, zodat ze ook veel minder gebruikmaken van taxidiensten als die van Uber.

Het spreekt dus voor zich dat het aantal taxiritjes ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar fors is gezakt. Concurrent Lyft heeft vooruitlopend op de cijfers al gezegd dat het stijgende aantal coronabesmettingen ertoe heeft geleid dat het aantal taxiritjes in de maanden oktober en november met respectievelijk 47 en 50 procent is gekelderd. Analisten verwachten voor Uber een vergelijkbare trend. Uber is ook nog eens actief in Europese landen en ook die hebben de coronamaatregelen fors verstrengd door het oplopende aantal infecties.

Analisten denken dat de taximarkt pas weer in het tweede halfjaar zal herstellen.

Kosten

Omdat beleggers weten dat er op het gebied van de inkomsten niet heel veel te verwachten valt, kijken ze vooral uit naar de kosten. 'Kostenbesparingen zijn de belangrijkste factor voor beleggers op dit moment', zegt analist Haris Anwar van de beleggerssite Investing.com. Nu de consensus uitgaat van een matige omzet van 3,58 miljard dollar, denken ze dat de kostenbesparingen het nettoverlies kunnen beperken tot 949 miljoen dollar.

Verder zullen beleggers kijken naar de inkomsten die Uber heeft gekregen uit het leveren van maaltijden. Want terwijl de inkomsten uit taxiritjes een duik namen, wist Uber dat gedeeltelijk te compenseren met toenemende inkomsten uit zijn werkzaamheden als maaltijdbezorger. Daarnaast is het bedrijf begonnen met het leveren van boodschappen en medicijnen in een aantal Noord-Amerikaanse steden.