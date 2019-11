Uber keldert na verlies Londense vergunning

De regulator ziet een 'patroon van fouten' bij de taxi-app.

Het aandeel Uber slipt voorbeurs met meer dan 6 procent uit de bocht. De Londense transportregulator, heeft besloten dat de taxi-app niet meer in de Britse hoofdstad mag opereren.

De waakhond zette de vergunning van het taxibedrijf al in 2017, omdat er zorgen waren rond de veiligheid van de taxidiensten. Maar de onderneming wist via de rechter toch een vergunning voor 15 maanden af te dwingen. In september kreeg de groep nog eens een tijdelijke vergunning voor twee maanden. Uber kreeg te horen dat het zijn chauffeurs beter moest controleren en maatregelen moest nemen om de veiligheid van passagiers te garanderen.

Inmiddels heeft Uber de waakhond niet kunnen overtuigen. 'We zien bij Uber een patroon aan fouten. Hoewel er een aantal zaken door de taxi-onderneming zijn opgepakt, hebben wij er geen vertrouwen in dat vergelijkbare problemen in de toekomst niet zullen plaatsvinden. Daarom komen wij tot de conclusie dat het bedrijf op dit moment niet klaar is voor een vergunning.'

Uber niet zomaar weg

Het is onwaarschijnlijk dat de taxi's van de populaire app spoedig uit het Londense straatbeeld zullen verdwijnen. Uber heeft nu 21 dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing en de groep heeft al gezegd dat te zullen doen. In afwachting daarvan kan Uber zijn werkzaamheden voortzetten.