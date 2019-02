Uitblijven bod op Connect drukt koers

Omdat het geplande bod op Connect Group al maanden op zich laat wachten, is de koers teruggevallen tot 7,5 procent onder de biedprijs.

Het is uitzonderlijk lang wachten op de lancering van het openbaar bod op Connect Group . Al begin oktober uitte IPTE, de vennootschap van grootaandeelhouder Huub Baren, de intentie om een bod uit te brengen tegen 1,60 euro per aandeel. Dat is een premie van 40 procent tegenover de toenmalige beurskoers. Baren bezit al 84 procent van de toeleverancier aan de elektronicasector, en wil het aandeel van de beurs halen.

Midden december publiceerde de beurswaakhond FSMA de officiële kennisgeving van het bod. De toezichthouder gaat dan onder meer na of de bieder wel de middelen heeft voor zo’n bod. Sindsdien is het muisstil. ‘Het dossier zit al een hele tijd bij de FSMA vast. Het duurt wel heel erg lang voor we toelating krijgen ermee te starten’, zegt Baren. ‘Ik begrijp dat niet goed. In andere landen gaat dat allemaal veel sneller. Misschien komt het omdat we slechts een klein bedrijf zijn?’

Een woordvoerder van de FSMA reageert dat het prospectus nog niet op punt staat, en dat de bieder daarvoor moet zorgen. ‘Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Het prospectus moet voldoende informatie voor de belegger bevatten, waaronder een onafhankelijk waarderingsverslag. Zolang we niet over alle gegevens beschikken, kunnen we geen goedkeuring geven.