Uithaal naar SEC maakt Musk half miljard dollar armer

Amper enkele dagen na zijn schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, besloot de oprichter van de bouwer van elektrische auto's Tesla de spot te drijven met de toezichthouder. In een tweet stelde hij ironisch dat de Shortseller Enrichment Commission (SEC, vrij vertaald de commissie ter verrijking van de shorters) 'ongelooflijk goed werk verricht. De naamsverandering is een voltreffer!' De Tesla-topman is al lang in een verbeten strijd verwikkeld met shorters, die verdienen aan een zakkende koers. Hij laat geen enkele kans voorbijgaan om hun 'negatieve propaganda' aan te klagen.