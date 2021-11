Umicore duwt Bel20 in het rood

De Bel20 is een negatieve uitschieter in Europa door een uitschuiver van Umicore.

De Europese beurzen blijven dicht bij huis. Beleggers werden woensdag opgeschrikt door een historisch hoge inflatie in de VS van liefst 6,2 procent. Dat stuwt over de grote plas zowel de langetermijnrente als de dollar hoger. De euro zakt voor het eerst in 15 maanden onder 1,15 dollar. Donderdag voorspelde de Europese Commissie een forse daling van de inflatie in 2023 in de eurozone tot 1,4 procent. Stabiele energieprijzen en het einde van de perikelen in de aanbodketen moeten daartoe leiden.

Euronext Brussel is open op 11 november, maar het nieuws over Belgische bedrijven is schaars wegens de feestdag. Een Britse sectorgenoot van Umicore kwam met het nieuws van de dag: Johnson Matthey stapt uit batterijmaterialen.

'Hoewel de aankondiging van Johnson Matthey Umicore enkele kansen biedt, denken wij dat de belangrijkste implicatie negatief is', zegt ING-analist Stijn Demeester. 'De aankondiging roept vragen op en vergroot de onzekerheid over het verwachte rendement van de batterijactiviteiten van Umicore', zegt Demeester. Die divisie is volgens de analist 'de hoeksteen van een belegging in Umicore'. De analist handhaaft zijn houdenaanbeveling met een koersdoel van 54 euro.

Umicore krijgt een klap van 6 procent, terwijl Johnson Matthey 18 procent keldert. Voor de Britse groep is het de grootste klap sinds de beursgang van 1989.

Aperam op kop

Door de klap van Umicore zakt de Bel20 met 0,4 procent tot 4.365 punten. Aperam helpt de schade te beperken door een spurtje te trekken van 3,6 procent. Het is met voorsprong de beste presteerder in de Brusselse sterindex. De producent van roestvrij staal publiceert vrijdag voorbeurs zijn resultaten over het derde kwartaal. Analisten verwachten een omzet van 1,34 miljard euro, een brutobedrijfswinst (ebitda) van 266,8 miljoen euro en een nettowinst van 184 miljoen euro.

Meer dividenden van Ageas

Michael Huttner, een analist van Berenberg, komt nog even terug op de resultaten van Ageas woensdag.

Huttner hecht vooral belang aan de 697 miljoen euro cashflow die de dochters van Ageas over de eerste negen maanden van het jaar hebben binnengebracht. 'Voor heel 2021 zal dat cijfer stijgen naar 720 miljoen euro, ruim boven de 650 miljoen euro die nodig zijn voor het dividend en de holdingkosten.' Daarnaast moeten we rekening houden met 55 miljoen euro aan aandeleninkopen dit jaar.

De analist denkt dat de verwachtingen van de markten over de cashflow nog veel te conservatief zijn. Hij mikt op een straffere bijdrage van China de komende jaren. Huttner krikt zijn dividendprognoses op. Hij mikt voortaan op 2,75 euro bruto over 2021, 2,90 euro over 2022 en 3,10 euro over 2023. 'Het komt erop neer dat we voortaan uitgaan van een jaarlijkse groei van het dividend met 5 procent in plaats van 3 procent.'