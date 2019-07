Umicore en EVS zetten rem op Quest For Growth

Terwijl de Stoxx Europe 600 in de eerste jaarhelft met 16,5 procent steeg, bleef de prestatie van de portefeuille van genoteerde aandelen van Quest for Growt beperkt tot 13 procent.

De enige zogenaamde privak die de beurs van Brussel rijk is, boekte onder meer verlies op Exel Industries (-29%), Aures (-18%),Umicore (-18%), Norma (-13%) en EVS (-10%). Positieve uitschieters waren Akka Technologies (+45%), CEWE (+43%), SAP (+41%), TKH (+38%) en Nexus (+36%).

Robertet

Na de aankoop van Biocartis in maart, is het Franse Robertet de tweede nieuwkomer in de portefeuille dit jaar, meldt QfG. Robertet, een bedrijf dat al in 1850 werd opgericht, produceert geurstoffen voor parfums en smaakstoffen voor de voedingsindustrie.

Ook werden posities in ondermeer Nedap, Nexus en Umicore vergroot. TKH en CEWE werden in gewicht gereduceerd nadat ze meer dan 5% van de totale activa uitmaakten.

Korting

In het eerste halfjaar steeg de netto inventariswaarde per aandeel van QfG met 9,9 procent tot 7,83 euro. QfG boekte een winst van 11,8 miljoen euro over de zesmaandenperiode. Een jaar eerder was er een verlies van 0,6 miljoen euro.