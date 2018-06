Umicore maakt goede beurt in Zuid-Korea

Umicore heeft een goede indruk gemaakt op de analisten in Seoel. Het aandeel stijgt weer boven 50 euro.

De jaarlijkse investeerdersdagen van Umicore vonden niet voor niets plaats in Zuid-Korea. In het Verre Oosten ligt het zwaartepunt van de sector.

'De analistendag in Zuid-Korea bevestigt dat Umicore van drie megatrends profiteert: de schaarste aan grondstoffen (vooral kobalt), de strengere regelgeving rond de CO2-uitstoot en de opkomst van de e-auto', zegt Nathalie Debruyne van het beurshuis Degroof Petercam .

Ze bevestigt het 'koop'-advies met een koersdoel van 57 euro .'Het management sprak met veel vertrouwen in Korea', gaat Debruyne verder. 'Hoewel de groeiverwachtingen groot zijn, geloven we dat Umicore die verwachtingen zal waarmaken en zelfs kloppen. De capital markets day ondersteunt onze positieve kijk op het aandeel.'

Enorme nieuwe sites

'In Zuid-Korea hebben we geleerd dat de activiteiten van Umicore er exponentieel groeien', zegt Mutlu Gundogan, analist bij ABN AMRO .

Hij bezocht er de katalysatorenfabriek en een fabriek waar batterijmaterialen worden gerecycleerd. 'Bij elke nieuwe investering kan Umicore de kosten per ton verlagen. Umicore zal fors blijven investeren en het lijkt erop dat de nieuwe sites enorm zullen zijn. Het wordt voor de concurrentie moeilijk om Umicore bij te benen. Sommige zullen mogelijk de strijd opgeven.' Ook Gundogan hanteert een koopadvies met een koersdoel van 55 euro.

Batterijen

KBC Securities-analist Wim Hoste zag presentaties over groene mobiliteit en onthoudt dat Umicore in een zeer goede positie zit in de markt van elektrificatie van voertuigen. De markt van de oplaadbare batterijen zal naar schatting tussen 2015 en 2025 vertienvoudigen, zodat de e-auto zowat 12 procent marktaandeel kan pakken tegenover 1,3 procent nu. Ook Wim Hoste geeft een 'koop'-advies en een koersdoel van 52 euro.