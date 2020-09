Unifiedpost knalt 35 procent hoger bij beursdebuut

De beursintroductie is de derde in Brussel dit jaar, na het biotechbedrijf Hyloris en het medtechbedrijf Nyxoah. In tegenstelling tot bij de twee voorgaande debutanten, werd kleine belegger niet betrokken bij de operatie. Unifiedpost voltrok zijn beursgang via een directe notering, waarbij een private plaatsing bij institutionele beleggers onmiddellijk gevolgd wordt door een notering. 'Daardoor moesten we de boeken slechts twee in plaats van zes dagen openhouden, wat in dit volatiel klimaat geen overbodige luxe is', aldus Berenberg.