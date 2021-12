Unifiedpost verwacht hogere recurrente inkomsten

Met Crossnet wil Unifiedpost het leidende platform zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) voor betalingen en identificatie. Vandaag telt het netwerk 1,5 miljoen gebruikers. 'Het platform is in grote mate schaalbaar en kan niet langer alleen kleine bedrijven, maar ook middelgrote en grote bedrijven dienen', klinkt het in een persbericht voorafgaand aan de analistendag.

Het beurshuis Berenberg zegt in een commentaar op de analistendag dat Unifiedpost een goedkoop aandeel is tegen een omzet-ondernemingswaarderatio van 3. Dat geldt zelfs in een pessimistisch scenario waarbij de organische omzet uit de kernactiviteiten minder stijgt dan de doelstelling. Na een groeidoelstelling van 15 procent in 2021 streeft Unifiedpost in 2022 naar een organische omzetgroei uit de kernactiviteiten van 25 procent. Berenberg hanteert een koopadvies voor de groep.