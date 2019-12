Unilever geeft omzetwaarschuwing

De topman van Unilever , Alan Jope, die begin dit jaar aantrad , zal de groeidoelen van zijn voorganger niet halen in 2019. De maker van onder andere het ijs van Ben & Jerry's voorziet in een 'lichte misser' van de onderliggende omzetgroei. De voedselgroep stelde zich eerder tot doel om zijn omzet jaarlijks met 3 tot 5 procent te laten klimmen. Nu denkt het bedrijf dat de expansie dit jaar 'iets' beneden deze bandbreedte uitkomt.

Moeilijke marktomstandigheden

Daarnaast heeft de onderneming last van de economische groeivertraging in Zuid-Aziƫ. Vooral India, de grootste markt voor het bedrijf na de VS, is een probleem. Unilever verwacht dat het herstel daar pas in de tweede helft van 2020 aanbreekt.