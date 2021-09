Universal Music schiet bijna 40 procent hoger bij beursdebuut

Beleggers waarderen de grootste platenmaatschappij ter wereld op 46 miljard euro.

Beleggers die geen aandeelhouder zijn van het mediaconcern Vivendi, krijgen vandaag voor het eerst de kans om aandelen te kopen van Universal Music Group, kortweg UMG , dankzij de beursgang in Amsterdam. En ze doen dat in grote getale.

Het aandeel stijgt bij opening prompt naar 25,8 euro, of 38 procent meer dan de referentieprijs van 18,5 euro. Bij de referentieprijs die gisterenavond door Vivendi werd vastgesteld, is Universal een slordige 33 miljard euro waard. Maar door de koerssprong vandaag is dat al 46 miljard euro.

Vivendi opent op 10,35 euro, tegenover een slotkoers van 31,53 euro gisteren. Het gaat om een nieuw Vivendi waarin het belang in UMG is teruggevallen van 70 naar 10 procent. Vivendi keerde het belang van 60 procent uit via een fiscaalonvriendelijk speciaal dividend. Rekening houdend met de spin-off krijgt het aandeel Vivendi een klap van 20 procent.