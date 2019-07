VGP bouwt logistiek centrum BMW

Vastgoedgroep VGP haalt een prestigecontract binnen voor de bouw van een bedrijventerrein nabij München. Onder meer BMW zal er onderdak vinden voor het toeleveringscentrum van zijn R&D-afdeling.

De Antwerpse specialist in logistiek vastgoed VGP versterkt zijn offensief in Duitsland. Het mag in Parsdorf, nabij het stadscentrum van München, een gigantisch bedrijventerrein bouwen. Het betreft een logistiek en administratief centrum van 40 hectare met 250.000 m³ verhuurbaar oppervlak. Dat zijn ongeveer 37 voetbalvelden.

BMW

VGP Park München, zoals het bedrijf de ontwikkeling in een persbericht noemt, zal onderdak bieden aan het toeleveringscentrum van BMW voor diens onderzoeks- en innovatiecentrum. 'Het toeleveringscentrum is een cruciale schakel in de ontwikkeling van onze toekomstige technolgieën voor emissiereductie', zegt Gerhard Vitzthum, hoofd van de logistiek bij de Beierse autobouwer. BMW verhuist de activiteiten vanuit een nabijgelegen bedrijventerrei dat plaats moet ruimen voor een woonproject.

KraussMaffei

Ook de producent van spuitgietmachines KraussMaffei, onderdeel van chemiereus ChemChina, slaat zijn tenten op in het VGP-park. Het zal er de volledige productie én het hoofdkantoor huisvesten. De verhuizing van deze twee bedrijven naar Parsdorf zou het grootste verhuisproject in de regio München zijn sinds de verhuizing van de luchthaven van München in 1992.

Het nieuwe bedrijvenpark in München is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf. Jan Van Geet CEO VGP