VGP tankt 1 miljard euro met groene obligaties

De logistiekevastgoedspeler VGP heeft 1 miljard euro opgehaald om milieuvriendelijke investeringen te (her)financieren.

VGP heeft een boerenjaar achter de rug. De oppervlakte nieuw verworven en toegezegde gronden steeg vorig jaar naar 10,9 miljoen m2. Daarbovenop is voor bijna anderhalf miljoen m2 logistiek en semi-industrieel vastgoed in aanbouw. De logistieke speler is van plan ook in 2022 fors te investeren. Net als almaar meer andere bedrijven geeft VGP groene obligaties uit om die groei te financieren. De opbrengst van zulke obligaties wordt gebruikt voor milieuvriendelijke projecten.

De vastgoedspeler heeft 1 miljard euro opgehaald met de uitgifte van twee soorten groene obligaties. VGP ontleende 500 miljoen euro op vijf jaar en betaalt op die obligaties een coupon van 1,625 procent. De andere 500 miljoen euro zijn obligaties op acht jaar met een coupon van 2,25 procent.

De vraag naar de groene obligaties van VGP was 2,5 maal zo groot als het aanbod. Die forse interesse bewijst het vertrouwen van beleggers in het groeipotentieel van VGP. Tegelijk weerspiegelt het de zoektocht van beleggers naar groene investeringen.

Rendement iets lager

Ook bij andere uitgiften van groene obligaties is de vraag vaak groter dan het aanbod, zegt Magali Moonen, specialiste groene obligaties bij Belfius. 'Dat ondersteunt de koers van die obligaties en drukt het rendement. Het rendement van groene obligaties ligt doorgaans enkele basispunten lager dan dat van een vergelijkbare klassieke obligatie.’ Belfius, BNP Paribas, JP Morgan en KBC waren betrokken bij de obligatie-uitgifte van VGP.

Op vraag van hun klanten moeten institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen almaar meer rapporteren over de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuille. Daarom kopen ze meer groene obligaties. Sommige beleggingsfondsen investeren alleen in duurzame obligaties.

Het aanbod groene obligaties kan volgens Moonen de groeiende vraag niet volgen, omdat de criteria voor groene obligaties vrij strikt zijn. ‘Als de kernactiviteit van een onderneming niet groen is, kan ze maar voor een beperkt deel van haar financiering groene obligaties uitgeven.’

Hoe groen is groen?

Een onderneming die obligaties uitgeeft, kan niet in haar eentje bepalen dat die groen zijn. ‘Het groene karakter wordt beoordeeld door een onafhankelijke, externe partij’, zegt Moonen. ‘Voor de groene obligaties van VGP was dat Cicero.’

De externe partij beoordeelt op basis van verscheidene indicatoren of de geplande investeringen voldoen aan de voorwaarden. Moonen: ‘Voorbeelden van zulke indicatoren zijn de CO 2 -uitstoot of de energie-efficiëntie. Die laatste kan worden gemeten door te kijken naar het soort verlichting of het gebruik van warmtepompen. Na de uitgifte moeten de ondernemingen in detail rapporteren hoe ze het geld hebben gebruikt. VGP heeft in maart 2021 een eerste groene obligatie uitgegeven en zal daarover binnenkort rapporteren.’

VGP heeft in 2021 een groen financieringskader opgesteld. Alle gebouwen die vanaf 2020 worden opgetrokken, moeten ‘zeer goed’ scoren volgens Breeam, een duurzaamheidskenmerk voor gebouwen. Volgens dat financieringskader kan VGP investeren in hernieuwbare energie, groene gebouwen, energie-efficiëntie, afvalbeheer, proper transport en duurzaam waterbeheer.

Schiphol

Moonen merkt op dat ook bedrijven waar niet alle investeringen groen zijn groene obligaties kunnen uitgeven. De voorwaarde is dat ze de opbrengst gebruiken voor duurzame investeringen. Een bekend voorbeeld zijn de duurzame gebouwen en het milieuvriendelijk transport op de luchthaven van Schiphol.

Belgische bedrijven hebben vorig jaar 6,1 miljard euro opgehaald via de uitgifte van obligaties, leert een berekening van De Tijd. Groene obligaties waren goed voor 2,7 miljard euro. Met de operatie van maandag vertegenwoordigt VGP al ruim een derde van het hele opgehaalde bedrag van 2021 via groene obligaties. 'We zijn de eerste Belgische vastgoedspeler die met één transactie minstens 1 miljard euro ophaalt', luidt het bij de vastgoedspeler.