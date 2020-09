VGP wapent zich voor verdere expansie

Een impressie van een logistiek park dat VGP bouwt in het Duitse Oberkrämer in de buurt van Berlijn.

VGP verkoopt een groot pakket bestaande aandelen. Met de opbrengst - naar schatting circa 100 miljoen euro - wil de ontwikkelaar van logistieke parken investeren in nieuwe projecten.

De notering van het aandeel VGP op Euronext Brussel - en op de beurs van Praag - werd woensdag om 14.15 uur opgeschort in afwachting van een persbericht. Dat liet niet lang op zich wachten. Een kapitaaloperatie is de reden voor de tijdelijke schorsing.

VGP Belgium, een volledige dochter van VGP, doet 929.153 aandelen die ze in bezit had van de hand. De aandelen worden verkocht via een private plaatsing bij institutionele investeerders.

Het pakket stemt overeen met 4,51 procent van het aandelenkapitaal van VGP. Het resultaat van de operatie, inclusief de verkoopprijs per aandeel, kennen we donderdag. De plaatsing heeft geen impact op de winst per aandeel en het dividend. Het is geen kapitaalverhoging. Het aantal aandelen blijft onveranderd.

Om en bij 100 miljoen euro

Net voor de schorsing werd het aandeel VGP verhandeld tegen 122,60 euro. Bij een private plaatsing wordt steevast een korting geboden. Dat betekent dat de opbrengst van de operatie wellicht ongeveer 100 miljoen euro zal bedragen.

VGP Belgium hield de 929.153 aandelen aan voor een incentiveprogramma voor het management. Omdat het bedrijf intussen in twaalf landen actief is, was dat niet meer werkbaar. Door de invoering van een nieuw langetermijnbeloningsplan voor het management waren die aandelen niet meer nodig. Daarom worden ze op de markt verkocht.

Extra groeimogelijkheden

‘We geloven dat het kapitaal beter wordt ingezet om onze investeringspijplijn te ondersteunen en om ons in staat te stellen extra groeimogelijkheden te benutten’, zegt CEO Jan Van Geet in het persbericht.

VGP vindt het belangrijk een stevige kapitaalpositie te behouden om in te spelen op ‘de verwachte opportuniteiten die voortvloeien uit de versnelde invoering van e-commerce in de hele samenleving’.