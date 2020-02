VGP ziet 2020 vol vertrouwen tegemoet

Jan Van Geet, de CEO van de projectontwikkelaar VGP, ziet na een sterk 2019 het nieuwe jaar optimistisch tegemoet. Ondanks corona.

De ontwikkelaar van logistiek vastgoed VGP heeft een spectaculair jaar achter de rug. De huurinkomsten klommen in 2019 naar 155 miljoen euro (+49%), de nettowinst ging naar 205,6 miljoen euro (+70%). De aandeelhouders krijgen een brutodividend van 3,25 euro, een stijging met bijna de helft.

CEO Jan Van Geet zegt in een gesprek dat dat dividend op een houdbaar niveau staat. 'We streven ernaar het dividend jaarlijks te verhogen. Het stijgt over 2019 sterk omdat we meerwaarden uitkeren boven op de huurinkomsten. 2020 ziet er goed uit, afgaand op ons orderboek wordt het naar mijn gevoel een superjaar.'

VGP ontstond in de late jaren 90 als een Tsjechische vastgoedontwikkelaar en breidde de jongste jaren fors uit. Eerst in Centraal-Europa en Duitsland, waar VGP onder meer de huisbaas van Amazon werd, daarna in Spanje en Portugal. Het bedrijf zette een turbo onder de expansie door in een joint venture te stappen met de Duitse verzekeraar Allianz.

E-commerce neemt de grootste hap uit de portefeuille. 'Die sector groeit sneller dan de automobielsector (BMW is klant van VGP, red.). We hebben twee contracten in de pijplijn met iconische Duitse retailers', zegt Van Geet.

Corona 

Een impact van het coronavirus ziet hij niet. 'Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor onze klanten. Ik heb de indruk dat paniekvoetbal wordt gespeeld. Ik ben van nature een optimist. Zolang het virus de waardering van de gronden en het vastgoed niet beP, zitten we uit de wind.'