VGP ziet huurinkomsten stevig stijgen

De logistieke vastgoedspeler VGP timmert flink aan de weg en ziet het aantal ontwikkelingsprojecten dit jaar stevig toenemen. De vastgoedgroep wil verder uitbreiden in Oost- en West-Europa.

VGP kwam maandagavond met resultaten over het eerste halfjaar. De onderneming zag de getekende geannualiseerde huurinkomsten met 27,8 procent stijgen tot 205,7 miljoen euro. De nettowinst klom met 3,5 procent tot 203,8 miljoen.

VGP is hard aan de weg aan het timmeren. Aan het eind van het eerste halfjaar bedroeg het aantal vierkante meters in ontwikkeling 1,13 miljoen. Dat is goed voor een jaarlijkse huur van 69,4 miljoen euro als deze projecten zijn afgewikkeld en 81,3 procent hiervan is al voorverhuurd. Ook de grondbank van VGP zwol sinds begin dit jaar aan met 11,9 procent tot 8,56 miljoen vierkante meter.

Binnenkort produceren we voldoende zonne-energie om 37.000 huishoudens te voorzien. Jan Van Geet CEO van VGP

Het bedrijf laat tegelijk weten dat in het tweede halfjaar al 426.000 vierkante meter extra aan ontwikkelingsprojecten is opgestart en dat het nog eens 386.000 vierkante meter aan projecten opstart in de komende maanden. 'Van de ontwikkelingsportefeuille inclusief nog op te starten projecten is momenteel 78 procent voorverhuurd', zegt VGP. In het tweede halfjaar verwacht de onderneming meer dan 550.000 vierkante meter op te leveren.

Joint venture

De vastgoedgroep voorziet daarnaast dat de geplande doorrol van de investeringen volledig zal worden gedekt door de netto-opbrengsten van aankomende verkopen aan de joint venture die het heeft met Allianz. Door zijn logistiek vastgoed over te hevelen naar de joint ventures met Allianz kan VGP het geïnvesteerd kapitaal recycleren en herinvesteren in nieuwe projecten. Het bedrijf zit daarnaast in vergevorderde onderhandelingen met Allianz om een vierde joint venture op te richten.

We werken hard om potentiële nieuwe landen op te kunnen starten zowel in Oost- als West-Europa. Jan Van Geet CEO van VGP

De liquiditeitspositie van VGP is met 469 miljoen euro aan beschikbare middelen sterk. De schuldgraad is wel opgelopen van zo'n 25 procent in december naar iets meer dan 30 procent aan het einde van het eerste halfjaar. 'Dat is het gevolg van een succesvolle uitgifte van een groene obligatie van 600 miljoen euro', klinkt het bij de vastgoedspeler.

MVO en nieuwe landen

Daarnaast is het bedrijf druk bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo verloopt de installatie van zonnepanelen vlotjes. 'Binnenkort produceren we voldoende zonne-energie om 37.000 huishoudens te voorzien', zegt CEO Jan Van Geet.