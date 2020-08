VGP ziet nettowinst verdubbelen

Maandag kwam VGP met zijn resultaten over het eerste halfjaar. De ontwikkelaar van logistiek vastgoed zag de nettowinst ruim verdubbelen naar 196,9 miljoen euro. Eerder deze maand zei het bedrijf dat de winst over het eerste halfjaar uitkwam tussen 180 en 200 miljoen , waardoor de nettowinst aan de bovenkant van eigen de vork uitkwam.

De vastgoedgroep heeft nauwelijks last gehad van de coronacrisis. 'Al onze bouwactiviteiten zijn volledig hervat', klinkt het bij de onderneming. Ook de impact op de huren zou klein zijn geweest. Niet vreemd omdat de magazijnruimtes stevig gevuld waren door de dankzij corona boomende e-commerce. Eerder bleek al dat ook andere bedrijven fors profiteerden van de turbo die gezet is op online shoppen. Ook de postgroep Bpost en de supermarktketen Ahold Delhaize zagen respectievelijk hun pakjes- en onlinehandel tijdens de pandemie fors toenemen .

Joint venture

Volgens analist Joachim Vansanten van KBC Securities is het vooral deze laatste joint venture die verantwoordelijk is voor de hoge winst. 'De resultaten zijn sterk beïnvloed door de vervroegde verkopen van het bedrijventerrein in München', stelt Vansanten. 'Maar de resultaten laten zien dat VGP solide winsten maakt en dat er weinig negatieve impact is van de coronapandemie.'