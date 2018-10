'VS willen China via handelsoorlog klein houden'

Tijdens een studiereis naar China zag BNP Paribas Fortis-hoofdeconoom Koen De Leus hoe het land de rest van de wereld binnenkort achter zich laat. Daar is niet iedereen tevreden mee. 'De VS zullen niet slikken dat aan hun hegemonie wordt geknaagd.'

De Chinese beurzen hadden vorige week verlof naar aanleiding van de nationale feestdag, maar heropenden maandag zo'n 4 procent in het rood waardoor de Chinese aandelen hun slechtste beursdag sinds februari kenden. Dinsdag hield de Chinese beurs stand. De beleggers zijn bezorgd om de economische groei in het land.

Zondag versoepelde de Chinese centrale bank de kapitaalvereisten van de banken in de hoop de kredietverlening aan te zwengelen. Op die manier proberen de beleidsmakers de groeivertraging ten gevolge van de Amerikaanse handelstarieven tegen te gaan.

Groot conflict

Door met handelstarieven te strooien willen de VS de snelle opmars van China een halt toeroepen. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

Koen De Leus, de hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, is net terug van een studiereis naar China en denkt dat het einde van de handelsoorlog nog niet in zicht is. 'De handelsoorlog zal nog heel lang duren en zal ook escaleren, want er is geen compromis mogelijk', zegt hij. 'Over tien jaar is de Chinese economie groter dan de Amerikaanse. De VS zullen niet slikken dat aan hun hegemonie wordt geknaagd. Om alles te herbalanceren zien de VS een handelsoorlog als perfect middel. Door met handelstarieven te strooien willen ze de snelle opmars van China een halt toeroepen.'

De Leus ziet de machtswissel gepaard gaan met een groot conflict. Daarvoor kijkt hij naar het verleden. De kans op een conflict is groter als de overgang snel gebeurt en beide partijen niet veel gemeenschappelijke waarden hebben. Hij ziet in de strijd tussen China en de VS veel gelijkenissen met de confrontatie tussen de Grieken en Perzen 2.500 jaar geleden en dat belooft niet veel goeds.

Productiviteitsprobleem

Een handelsoorlog alleen kan de groei van China niet onderuithalen. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

Volgens De Leus zullen de VS niet slagen in hun opzet. Op korte termijn heeft de handelsoorlog slechts een impact van maximaal 0,4 procentpunt op een Chinese groei van 6,5 procent. 'Een handelsoorlog alleen kan de groei van China niet onderuithalen', zegt de econoom. 'Het verhaal is anders als ook de andere drijfveren van de groei stokken. Dat zien we nu deels gebeuren omdat de productiviteit terugvalt en er veel overcapaciteit is.'

De reden dat de productiviteit daalt, komt volgens De Leus door de focus op staatsbedrijven. Die vormen intussen 70 procent van het aantal bedrijven in China. Sinds 2008 is de productiviteit niet meer gestegen omdat de overheidsbedrijven na de crisis veel staatssteun hebben gekregen. Slechts 19 procent van de kapitaalstroom vloeit naar privébedrijven.

En dat is een probleem, want privébedrijven zijn een stuk productiever dan staatsbedrijven, die niet noodzakelijk winstgevendheid als doelstelling hebben. 'President Xi Jinping wou privébedrijven meer ruimte geven maar slaagde daar niet in,' zegt De Leus. 'Hij had al veel vijanden gemaakt door de corruptie en het leger aan te pakken en wou de zaken niet op de spits drijven.' Door de dalende productiviteit zakt de langetermijngroeivoet van China in vijf jaar van 6,5 naar 5,5 procent.

Bubbels

Een ander gevaar voor de groei is de schuldproblematiek in China. De Leus ziet twee financiële bubbels opdoemen. Enerzijds dragen de lokale overheden een grote schuldenlast door de talloze infrastructuurprojecten die ze uitvoerden. Anderzijds zijn ook de vastgoedprijzen ferm opgelopen. Maar die zijn volgens de overheid in toom te houden, denkt de econoom.

'Een potentieel groter probleem zijn de schaduwbanken', zegt De Leus. 'Bedrijven die aan financiële dienstverlening doen, zoals Alipay en WePay, hebben enorm veel Chinezen die genegeerd werden door banken in het financieel systeem gebracht. Nu hebben die bedrijven nog genoeg cash maar dat kan snel verkeerd lopen.'

Om voor de economische groei minder afhankelijk te zijn van schulden en investeringen is het cruciaal dat consumptie de motor van de economie wordt. Chinezen sparen nu 37 procent van hun inkomen en dat moet naar beneden.

Hopeloos verdeeld

In China wil je zonder veel geld niet oud worden. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

'Daarom moet de Chinese overheid een sociaal systeem op poten zetten', zegt De Leus. 'De Chinezen op het platteland moeten rondkomen met een pensioen van minder dan 100 euro per maand. Bovendien betaal je voor goede gezondheidszorg een pak geld. In China wil je niet oud worden als je niet veel geld hebt. Om dat op te vangen zetten Chinezen een groot stuk van hun inkomen opzij.'